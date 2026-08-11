Europei nuoto: il programma di oggi 11 agosto e gli orari degli italiani

Oggi, martedì 11 agosto, il Centre Aquatique Olympique di Parigi ospita la seconda giornata di gare in vasca degli Europei 2026 di nuoto, l’Italia continua la caccia alle medaglie.

Le qualificazioni mattutine e gli azzurri in vasca

Il programma si apre alle 9:30 con le batterie dei 50 farfalla femminili, dove l’Italia schiera ai blocchi di partenza Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro.

Subito dopo l’attenzione si sposta sui 100 stile libero maschili, gara in cui cercano il passaggio del turno Lorenzo Ballarati, Manuel Frigo, il primatista nazionale dei 200 Carlos D’Ambrosio e il detentore del record italiano sulla distanza Alessandro Miressi.

La mattinata prosegue alle 10:12 con le eliminatorie dei 100 rana donne, competizione su cui si concentrano grandi aspettative per la squadra tricolore grazie alle prestazioni attese da Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte e Benedetta Pilato.

Successivamente tocca ai 200 dorso maschili, con le heat che vedono scendere in acqua Daniele Del Signore e Thomas Ceccon. L’intera sessione mattutina si conclude con le batterie della staffetta 4×100 mista mista e degli 800 stile libero maschili, specialità in cui nuotano Luca De Tullio, Matteo Diodato e Davide Marchello.

L’attesa per le finali e come vedere le gare

A partire dalle 18:30 prende il via la sessione serale dedicata a semifinali e finali, momento decisivo per aggiornare il medagliere azzurro. Il primo italiano a cercare il podio è Thomas Ceccon, impegnato alle 18:37 nella finale dei 50 farfalla maschili dopo lo sforzo mattutino. Pochi minuti dopo tocca all’atto conclusivo dei 100 stile libero femminili con Sara Curtis, seguita a stretto giro dalla finale dei 100 rana maschili, dove scendono in vasca Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Il programma serale culmina alle 19:53 con la finale degli 800 stile libero femminili, gara in cui Simona Quadarella insegue la vittoria, per poi chiudersi definitivamente alle 20:06 con la finale della staffetta 4×100 mista mista.

Come vedere le gare di nuoto di oggi? Per seguire la competizione in tempo reale, la copertura in diretta televisiva è garantita su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Chi preferisce i dispositivi mobili può utilizzare il servizio streaming offerto da Rai Play, Sky Go, NOW e European Aquatics TV.

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