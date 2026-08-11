Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Nuoto

Europei nuoto: il programma di oggi 11 agosto e gli orari degli italiani

Antonio Lauro
-
Thomas Ceccon
Thomas Ceccon, Assoluti Riccione (Thomas Ceccon - Foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM) - sportface.it

Oggi, martedì 11 agosto, il Centre Aquatique Olympique di Parigi ospita la seconda giornata di gare in vasca degli Europei 2026 di nuoto, l’Italia continua la caccia alle medaglie.

Le qualificazioni mattutine e gli azzurri in vasca

Il programma si apre alle 9:30 con le batterie dei 50 farfalla femminili, dove l’Italia schiera ai blocchi di partenza Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro.

Subito dopo l’attenzione si sposta sui 100 stile libero maschili, gara in cui cercano il passaggio del turno Lorenzo Ballarati, Manuel Frigo, il primatista nazionale dei 200 Carlos D’Ambrosio e il detentore del record italiano sulla distanza Alessandro Miressi.

La mattinata prosegue alle 10:12 con le eliminatorie dei 100 rana donne, competizione su cui si concentrano grandi aspettative per la squadra tricolore grazie alle prestazioni attese da Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte e Benedetta Pilato.

Successivamente tocca ai 200 dorso maschili, con le heat che vedono scendere in acqua Daniele Del Signore e Thomas Ceccon. L’intera sessione mattutina si conclude con le batterie della staffetta 4×100 mista mista e degli 800 stile libero maschili, specialità in cui nuotano Luca De Tullio, Matteo Diodato e Davide Marchello.

Sessione Mattutina – Batterie

Orario Gara Azzurri in gara
09:30 50 farfalla donne Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro
09:44 100 stile libero uomini Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi
10:12 100 rana donne Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato
10:28 200 dorso uomini Thomas Ceccon, Daniele Del Signore
10:45 4×100 mista mista Italia
11:04 800 stile libero uomini Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello

Sessione Serale – Semifinali e Finali

Orario Gara Fase Azzurri in gara
18:30 200 dorso donne Finale
18:37 50 farfalla uomini Finale Thomas Ceccon
18:42 100 stile libero donne Finale Sara Curtis
18:48 100 rana uomini Finale Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo
18:54 100 rana donne Semifinali Da definire dopo le batterie
19:03 200 dorso uomini Semifinali Da definire dopo le batterie
19:25 50 farfalla donne Semifinali Da definire dopo le batterie
19:32 100 stile libero uomini Semifinali Da definire dopo le batterie
19:53 800 stile libero donne Finale Simona Quadarella
20:06 4×100 mista mista Finale Italia
Thomas Ceccon

Europei nuoto: il programma di oggi 11 agosto e gli orari degli italiani

L’attesa per le finali e come vedere le gare

A partire dalle 18:30 prende il via la sessione serale dedicata a semifinali e finali, momento decisivo per aggiornare il medagliere azzurro. Il primo italiano a cercare il podio è Thomas Ceccon, impegnato alle 18:37 nella finale dei 50 farfalla maschili dopo lo sforzo mattutino. Pochi minuti dopo tocca all’atto conclusivo dei 100 stile libero femminili con Sara Curtis, seguita a stretto giro dalla finale dei 100 rana maschili, dove scendono in vasca Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Il programma serale culmina alle 19:53 con la finale degli 800 stile libero femminili, gara in cui Simona Quadarella insegue la vittoria, per poi chiudersi definitivamente alle 20:06 con la finale della staffetta 4×100 mista mista.

Come vedere le gare di nuoto di oggi? Per seguire la competizione in tempo reale, la copertura in diretta televisiva è garantita su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Chi preferisce i dispositivi mobili può utilizzare il servizio streaming offerto da Rai Play, Sky Go, NOW e European Aquatics TV.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Thomas Ceccon

Europei nuoto: il programma di oggi 11 agosto e gli orari degli italiani

Change privacy settings
×