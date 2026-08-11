Europei Atletica: il programma di oggi 11 agosto e gli orari degli italiani

Oggi martedì 11 agosto l’Alexander Stadium di Birmingham continua la 2ª giornata degli Europei 2026 di atletica, con 5 titoli in palio.

La velocità e il mezzofondo in cerca di medaglie

L’attesa è per la gara regina, dove Marcell Jacobs insegue il 3° trionfo europeo consecutivo nei 100 metri. Il velocista si presenta ai blocchi con il miglior crono continentale dell’anno, un 9.96 siglato a Parigi, ed è pronto a sfidare il britannico Romell Glave. Altre gara in serata: semifinale alle 21.32 e finale alle 22.47. In pista ci sarà anche Chituru Ali, argento uscente, sperando abbia smaltito i problemi fisici accusati agli Assoluti.

Nel mezzofondo l’appuntamento è alle 20.25 con Nadia Battocletti. L’azzurra deve difendere il titolo sui 5000 metri. La campionessa mondiale dei 3000 metri indoor dovrà superare avversarie temibili come l’irlandese Sarah Healy, l’olandese Maureen Koster e la britannica Hannah Nuttall. Sulla pista inglese saranno impegnate pure Giada Carmassi e Celeste Polzonetti verso la finale dei 100 ostacoli, Eloisa Coiro nelle batterie degli 800 metri ed Edoardo Scotti nella semifinale dei 400 metri.

Le pedane dei salti tra conferme e pesanti assenze

Nel salto in lungo l’attenzione si sposta su Francesco Inzoli. Alle 21.26 l’atleta di 21 anni proverà a confermare l’ottima misura di qualifica di 8.34 metri, seppur ventosa. La concorrenza sarà durissima contro il greco Miltiadis Tentoglou, lo svizzero Simon Ehammer, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov e il portoghese Gerson Baldé.

Assente per infortunio Mattia Furlani: il campione mondiale si è fatto male nel 1° salto di qualificazione, chiudendo anzitempo la sua stagione.

Al mattino scattano invece le qualificazioni del salto in alto. Gianmarco Tamberi difende l’oro continentale, guidando un gruppo composto da Matteo Sioli, reduce da 2 successi in Diamond League, Christian Falocchi, salito a 2.27, ed Edoardo Stronati.

Come vedere le gare? Gli spettatori seguiranno le gare in chiaro su Rai 2, supportati da RaiSportHD.

Gli abbonati avranno a disposizione Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Lo streaming gratuito sarà garantito su Rai Play, mentre la visione a pagamento sarà coperta integralmente da Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

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