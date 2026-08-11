Tennis: Sinner arranca, Alcaraz è depresso? Occasione agli US Open, i favoriti

Le assenze di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stravolgono gli equilibri del tennis in vista degli US Open. Con i leader fermi, Montreal e Cincinnati diventano vetrine fondamentali per nuovi pretendenti, e per nuove imprese.

L’infortunio dello spagnolo e la rincorsa del numero 1

Il rientro in campo di Carlos Alcaraz resta un rebus. Il problema al polso che blocca lo spagnolo dallo scorso aprile lo ha costretto a saltare Wimbledon, Montreal e Cincinnati, mettendo a forte rischio la difesa del titolo agli US Open. Sulla sua condizione si è espresso Gianni Daniele, presidente della Commissione Medica FITP, ipotizzando una forma di depressione scaturita dall’incapacità di ritrovare l’intensità fisica di un tempo.

La stampa iberica ha reagito duramente, interpretando queste dichiarazioni come un attacco diretto allo spagnolo.

Nel frattempo però, anche Jannik Sinner affronta un momento molto delicato. Il leader della classifica ATP ha dato forfait sia in Canada che in Ohio a causa di un sovraccarico al ginocchio destro.

L’altoatesino sta faticando al J Medical di Torino, alternando terapie specifiche, potenziamento muscolare e qualche sessione di golf. L’obiettivo primario è arrivare a New York per tentare un’impresa inedita: vincere lo Slam americano passando direttamente dall’erba al cemento, senza aver giocato i 2 Masters 1000 preparatori.

Il tabellone canadese e le ambizioni degli sfidanti

L’assenza dei principali dominatori apre scenari imprevedibili, trasformando Montreal, e non solo, nel palcoscenico ideale per chi cerca gloria.

Tra questi spicca senza dubbio il nostro Luciano Darderi, capace di centrare ben 10 quarti di finale nel 2026. L’azzurro, impegnato nella notte contro Brandon Nakashima, punta con decisione all’ingresso nella top 15 ATP e a una maglia per le finali di Coppa Davis a Bologna.

Ma non solo, perchè il tabellone canadese propone incroci interessanti tra giovani in rampa di lancio, come la sfida tra il 23enne Ben Shelton e il 20enne Jakub Mensik. L’americano vanta un servizio esplosivo ma difetta spesso di lucidità, mentre il ceco, già giustiziere di Sinner a Doha, mostra una maggiore maturità in campo.

Il quadro del torneo si completa con l’intrigante duello tra Jodar e Fils e con l’incontro tra l’outsider Tien, che ha superato Tirante, e il 21enne Merida, fresco vincitore a Umag e molto abile a estromettere un avversario esperto come Griekspoor. In attesa del miglior Musetti e, perchè no, di Flavio Cobolli chiamati alla consacrazione definitiva con un Grande Slam in caso di assenza dei primi due al Mondo.

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