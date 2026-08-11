Calciomercato, le trattative di oggi: una punta per la Juve, Lukaku sblocca il Napoli

Valzer di punte e difese da blindare: il quadro sulle trattative di mercato di oggi. Il calciomercato estivo entra nella sua fase cruciale con le big di Serie A a caccia degli ultimi rinforzi. Tra intrecci in attacco emergenze difensive, ecco il punto della situazione.

Le manovre delle big: intrecci tra Milano, Torino e Napoli

Il mercato sta per entrare nella fase più calda con le big a caccia degli ultimi rinforzi. Tra i club più attici c’è sicuramente la Juventus che valuta diversi profili in attacco e non solo. In uscita, come riportato da Tuttosport, resta Jonathan David che piacerebbe molto in Premier League, mentre per l’attacco resterebbero vive le piste che porterebbero ad Aleksandar Sorloth e Jean-Philippe Mateta.

L’Inter, a caccia di un terzino destro, come si legge oggi sul Corriere dello Sport in edicola sarebbe tornata Djed Spence del Tottenham, valutato circa 35 milioni, viste le evidenti difficoltà per arrivare a Moussa Diaby.

A Milano, sponda rossonera, la dirigenza starebbe monitorando l’esterno Zakaria El Ouahdi del Genk per un affare da 15 milioni. Il Milan però lavora anche alle uscite: Youssouf Fofana avrebbe estimatori in Inghilterra e Spagna, mentre Rafael Leao potrebbe partire in direzione Galatasaray qualora i turchi mettessero sul piatto almeno 50 milioni.

Il Napoli, in piena emergenza nel reparto arretrato, continua a lavorare per Benoit Badiashile del Chelsea: le parti tratterebbero sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A sbloccare il mercato in entrata degli azzurri sarebbe l’imminente cessione di Romelu Lukaku, il quale avrebbe ormai superato le visite mediche con il Fenerbahçe per un’operazione da 8 milioni complessivi.

Roma, affare con il Porto. La Lazio cerca una punta

La Roma intanto è pronta all’affondo decisivo per Rodrigo Mora del Porto. I giallorossi sarebbero disposti a offrire 35 milioni garantendo una percentuale sulla futura rivendita vicina al 40%, mentre la principale alternativa rimarrebbe Gabriel Martinelli dell’Arsenal, per il quale servirebbero circa 50 milioni.

La Lazio continua a cercare disperatamente un centravanti di peso. Petar Ratkov potrebbe trasferirsi alla Dinamo Mosca per 15 milioni, finanziando così l’assalto a profili come Andrea Pinamonti o Lorenzo Lucca, entrambi valutati intorno ai 10 milioni.

Sull’asse tosco-emiliano, il Bologna sarebbe a un passo dall’acquisto di Roberto Piccoli. L’attaccante lascerebbe la Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni. L’operazione libererebbe Thijs Dallinga, che avrebbe richieste in Germania.

Proprio la Fiorentina, intanto, continua a rinforzare l’organico ed ora avrebbe messo nel mirino Eljif Elmas. Il centrocampista macedone potrebbe arrivare dal Lipsia in prestito. Infine, i felsinei guarderebbero anche in casa bianconera: qualora Jhon Lucumi si trasferisse a Torino, il difensore Juan Cabal potrebbe fare il percorso inverso. Niente Serie A per Vlahovic, ad un passo dalla firma con il Besiktas di Vincenzo Italiano.