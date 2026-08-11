Europei atletica Birmingham 2026, Folorunso vola in finale nei 400 ostacoli: sfiorato il record italiano

L’azzurra domina la propria semifinale in 53.93, a soli quattro centesimi dal primato nazionale. Eliminate Alice Muraro e Rebecca Sartori.
Seconda giornata degli Europei di atletica di Birmingham 2026 e subito un segnale importante per l’Italia all’Alexander Stadium. Dopo la doppietta nel getto del peso della giornata inaugurale, con l’oro di Leonardo Fabbri e l’argento di Zane Weir, la mattinata del day 2 regala agli azzurri la qualificazione in finale di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.
Sono complessivamente 16 gli italiani impegnati nella sessione mattutina, con la rassegna continentale trasmessa integralmente sui canali Rai, Sky Sport ed Eurosport.
Folorunso domina la semifinale dei 400 ostacoli
Prestazione di grande livello per Ayomide Folorunso, che conquista il pass per la finale vincendo nettamente la propria semifinale in 53.93.
L’emiliana va vicinissima anche al proprio record italiano, mancato per appena quattro centesimi. Folorunso mette in mostra un’eccellente ritmica tra le barriere e riesce a mantenere efficacia e velocità anche nella parte conclusiva della gara.
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Il suo è il secondo miglior tempo complessivo delle semifinali. Davanti all’azzurra soltanto la belga Paulien Couckuyt, che migliora il proprio primato personale correndo in 53.87.
Terzo riscontro per la slovacca Emma Zapletalova, bronzo mondiale e indicata tra le principali favorite per il titolo, che chiude senza forzare in 54.09.
Muraro e Sartori eliminate
Si interrompe invece in semifinale il cammino di Alice Muraro e Rebecca Sartori. Muraro conclude la propria prova in 56.19, mentre Sartori ferma il cronometro a 56.24.
L’Italia potrà dunque contare su Folorunso nella finale dei 400 ostacoli, con l’azzurra che arriva all’atto conclusivo dopo una prova capace di avvicinare sensibilmente il primato nazionale.