F1, Ferrari all’assalto: nuovo fondo a Zandvoort per sognare il Mondiale

La Ferrari non lo dice ma crede nel Mondiale, costruttori o piloti. La scuderia di Maranello prepara un nuovo aggiornamento dopo la pausa estiva per sfidare apertamente la Mercedes. Gli ingegneri hanno già messo nel mirino le prossime tappe cruciali per regalare ad Hamilton e Leclerc una macchina capace di vincere il Mondiale.

Il nuovo fondo a Zandvoort e il motore per Monza

E’ vero, forse la Ferrari non è partita con la macchina migliore, ma sicuramente finirà l’anno molto vicino a Mercedes. Questo non significa vincere il Mondiale, visto che intanto i GP sono passati, ma la strada sembra quella giusta.

Il divario in classifica non spaventa gli uomini in rosso, convinti di poter riaprire i giochi alla ripresa del campionato. Il successo ottenuto da Lewis Hamilton a Barcellona ha segnato un vero spartiacque per la stagione: le paure di inizio anno sono svanite e la Mercedes ha dimostrato nei fatti di essere attaccabile, o quantomeno di soffrire di problemi di affidabilità.

La sfida si sposta in pista e il primo banco di prova sarà Zandvoort. Sulla SF-26 debutterà un fondo inedito, diretta evoluzione della specifica introdotta in terra spagnola. L’indiscrezione, riportata da Autoracer, ribadisce la forte volontà di aggredire i diretti rivali, i quali porteranno da Brackley soltanto sviluppi minori.

Il piano Ferrari però fa leva sul motore, vero punto debole della Rossa, con lo sguardo già rivolto a Monza. Davanti al pubblico di casa, i tecnici puntano a far debuttare la PU denominata ADUO-2.

Sfruttando le concessioni previste dal regolamento per i motoristi in ritardo, verrà montato un nuovo turbocompressore. Ricordiamo che le Ferrari avevano puntato su un turbocompressore più picolo, capace di fare la differenza sulle partenze, ma la mossa è stata di fatto annullata dalla FIA che ha cambiato le procedure in corso per “problemi di sicurezza”. Una mannaia che si è abbattuta sulle Ferrari così, senza un senso.

Per questo, viste le nuove procedure di partenza, ha Rossa ha deciso di cambiare l’elemento che permetterà alla monoposto di conservare la potenza in modo più efficace e di incrementare l’allungo sui rettilinei.

Corsa agli sviluppi: Ferrari attende l’autunno, McLaren pronta

L’intenso lavoro della Ferrari non è però finito, anzi, il lavoro andrà avanti concentrandosi sulla fase finale del calendario. Un ulteriore pacchetto di aggiornamenti è attualmente in lavorazione e debutterà in autunno.

Le tempistiche indicano il suo impiego durante la lunga trasferta americana, che prevede 4 gare in 5 settimane tra le piste di Austin, Città del Messico, Interlagos e Las Vegas.

Fondo e power unit restano insomma i cardini della rincorsa, ma la volata non è finita anche perchè altre scuderie si stanno avvicinando.

Tra queste la McLaren che, dopo le le novità viste in Ungheria, porterà in pista altri sviluppi. Quelli dell’ultima gara, infatti, erano solo il primo passo e per Zandvoort è pronto un pacchetto molto corposo.

Risulta invece diversa la tattica della Mercedes, che dovrebbe temporeggiare ancora per qualche Gran Premio. Toto Wolff predica estrema calma, sottolineando come gli interventi dovranno essere mirati.

Avendo speso tanto al via, ma risparmiato risorse preziose nella prima parte della stagione, il team vanta ira un piccolo margine nel budget cap e gestirà le prossime spese in modo strategico.

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