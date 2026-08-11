Europei nuoto Parigi 2026, Italia quasi en plein nelle batterie: attesa per Curtis, Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo e Quadarella

Sei qualificazioni alle semifinali e Luca De Tullio in finale negli 800 stile libero nella seconda mattinata degli Europei. Dalle 18.30 tornano in vasca gli azzurri con cinque finali da seguire.

Mattinata ricca di qualificazioni per l’Italia nella seconda giornata dei 38esimi Europei di nuoto di Parigi 2026. All’Olympic Aquatic Centre gli azzurri raccolgono sei pass per le semifinali, conquistano con Luca De Tullio un posto nella finale degli 800 stile libero di mercoledì e registrano anche un primato personale.

Il programma, però, deve ancora entrare nella sua fase più attesa. Dalle 18.30 l’Italnuoto tornerà infatti protagonista con le finali di Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Sara Curtis nei 100 stile libero, Thomas Ceccon nei 50 farfalla e Simona Quadarella negli 800 stile libero. La sessione pomeridiana sarà trasmessa in diretta su Raidue e Sky Sport.

Di Pietro e Capretta avanti nei 50 farfalla

I 50 farfalla femminili aprono il programma delle batterie. Silvia Di Pietro ed Elena Capretta centrano entrambe l’accesso alla semifinale, rispettivamente con il dodicesimo e il diciassettesimo tempo complessivo.

La 33enne romana, tesserata per Carabinieri e CC Aniene e allenata da Mirko Nozzolillo, chiude in 26″14. Per entrare in finale servirà avvicinare il record italiano di 25″49 realizzato a Singapore 2025, quando concluse al settimo posto mondiale.

Soddisfazione anche per Capretta. La 23enne di San Benedetto del Tronto, portacolori di Fiamme Oro e CC Aniene e allenata da Sandro Signori, scende a 26″33, migliorando il precedente personale di 26″35 ottenuto agli Assoluti.

Eliminata invece Costanza Cocconcelli, che chiude in 26″73. Miglior tempo della mattinata per la svedese Sarah Sjostrom in 25″40.

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D’Ambrosio in semifinale nei 100 stile libero

Dopo il record italiano ottenuto nella prima frazione della 4×200 stile libero in 1’44″72, Carlos D’Ambrosio conferma l’ottimo momento anche nei 100 stile libero.

Il 19enne partenopeo, vicentino d’adozione, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi e allenato al centro federale di Verona da Luca De Monte, nuota in 48″02. Passaggio in 22″89 e ritorno controllato in 25″13 per il sesto tempo valido per l’accesso alla semifinale.

Restano invece fuori Manuel Frigo, ventiduesimo in 48″59, Alessandro Miressi in 49″24 e Lorenzo Ballarati in 49″34. Davanti a tutti il romeno David Popovici, campione mondiale e primatista europeo, in 47″13.

Pilato e Angiolini superano le batterie dei 100 rana

Con quattro italiane al via e soltanto due posti disponibili per nazione, le batterie dei 100 rana femminili diventano subito una sfida interna. A conquistare il pass sono Benedetta Pilato e Lisa Angiolini.

Pilato, primatista italiana con 1’05″44, chiude in 1’06″20 con il terzo tempo complessivo. La 21enne di Taranto, oro europeo a Roma 2022, passa in 30″65 e completa la seconda vasca in 35″55.

Subito alle sue spalle Angiolini, quarta in 1’06″31, con passaggio in 31″07 e ritorno in 35″24.

Niente semifinale per Anita Bottazzo, sedicesima assoluta ma terza tra le italiane in 1’07″73, e per Chiara Della Corte, che chiude in 1’09″44.

Miglior prestazione per la britannica Angharad Evans, che in 1’05″45 stabilisce il record dei campionati, migliorando l’1’05″53 della russa Yulyia Efimova realizzato a Glasgow 2018.

Ceccon passa nei 200 dorso, Del Signore eliminato

Impegnato nel pomeriggio anche nella finale dei 50 farfalla, Thomas Ceccon gestisce le energie nelle batterie dei 200 dorso e conquista senza problemi il turno successivo.

Il 25enne di Schio, primatista italiano con 1’55″71, chiude al tredicesimo posto in 1’56″99.

Eliminato invece Daniele Del Signore, ventitreesimo in 1’58″71. In vetta il francese Nathan Muratory, autore del record mondiale juniores in 1’54″87, trentasette centesimi più veloce dell’1’55″14 realizzato dal russo Kliment Kolesnikov nel 2017.

Italia squalificata nella 4×100 mista mixed

Niente qualificazione per la 4×100 mista mixed. Il quartetto composto da Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci viene squalificato per una gambata irregolare durante la frazione a rana.

De Tullio conquista la finale degli 800 stile libero

La sessione si chiude con la qualificazione di Luca De Tullio alla finale degli 800 stile libero, in programma mercoledì pomeriggio.

Il 23enne barese, tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato al centro federale di Ostia da Fabrizio Antonelli, nuota in 7’47″42 e ottiene il sesto tempo complessivo, mantenendo per gran parte della gara un ritmo intorno ai 29″3-29″4 ogni 50 metri.

Fuori dalla finale Davide Marchello, nono in 7’50″09 e autore comunque del personale, e Matteo Diodato, tredicesimo in 7’55″40. L’ultimo tempo utile è il 7’49″48 dell’ungherese Kristof Raszovsky. Migliore delle batterie il tedesco Johannes Liebmann in 7’41″87.

Europei di nuoto, i numeri dell’Italia e la diretta tv

L’Italia ha conquistato complessivamente 274 medaglie nella storia degli Europei: 76 ori, 91 argenti e 107 bronzi. A Roma 2022, edizione disputata senza la Russia, gli azzurri chiusero con il record di 35 podi, frutto di 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Otto medaglie in più rispetto alle 27 di Budapest 2021 (5 ori, 9 argenti e 13 bronzi) e tredici in più rispetto alle 22 di Glasgow 2018 (6 ori, 5 argenti e 11 bronzi).

Il programma prevede batterie dalle 9.30 e semifinali e finali dalle 18.30. Le gare sono trasmesse in diretta su Raidue e Sky Sport.

Europei Parigi 2026, risultati degli azzurri nelle batterie di martedì 11 agosto

50 farfalla femminili

RI: 25″49 di Silvia Di Pietro, 1 agosto 2025 a Singapore

1. Sarah Sjostrom (Svezia) 25″40

2. Silvia Di Pietro 26″14 – qualificata in semifinale

3. Elena Capretta 26″33, primato personale (precedente 26″35 del 18 aprile 2026 a Riccione) – qualificata in semifinale

4. Costanza Cocconcelli 26″73 – eliminata

100 stile libero maschili

RI: 47″45 di Alessandro Miressi, 19 maggio 2021 a Budapest

1. David Popovici (Romania) 47″13

2. Carlos D’Ambrosio 48″02 – qualificato in semifinale

3. Manuel Frigo 48″59 – eliminato

4. Alessandro Miressi 49″24 – eliminato

5. Lorenzo Ballarati 49″34 – eliminato

100 rana femminili

RI: 1’05″44 di Benedetta Pilato, 21 giugno 2024 a Roma

1. Angharad Evans (Gran Bretagna) 1’05″45, record dei campionati

2. Benedetta Pilato 1’06″20 – qualificata in semifinale

3. Lisa Angiolini 1’06″31 – qualificata in semifinale

4. Anita Bottazzo 1’07″73 – eliminata

5. Chiara Della Corte 1’09″44 – eliminata

200 dorso maschili

RI: 1’55″71 di Thomas Ceccon, 21 aprile 2025 a Brisbane

1. Nathan Muratory (Francia) 1’54″87, record mondiale ed europeo juniores

2. Thomas Ceccon 1’56″99 – qualificato in semifinale

3. Daniele Del Signore 1’58″71 – eliminato

4×100 mista mixed

RI: 3’39″28 di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini, 31 luglio 2021 a Tokyo

1. Neutral Athletes B 3’43″02

Italia squalificata: Michele Lamberti, Ludovico Viberti, Anita Gastaldi, Emma Virginia Menicucci

800 stile libero maschili

RI: 7’39″27 di Gregorio Paltrinieri, 24 aprile 2019 a Gwangju

1. Johannes Liebmann (Germania) 7’41″87

2. Luca De Tullio 7’47″42 – qualificato in finale

3. Davide Marchello 7’50″09, primato personale (precedente 7’52″26 del 16 aprile 2026 a Riccione) – eliminato

4. Matteo Diodato 7’55″40 – eliminato

Europei Parigi 2026, semifinali e finali dalle 18.30

200 dorso femminili

Nessuna italiana qualificata

50 farfalla maschili

RI: 22″67 di Thomas Ceccon, 28 luglio 2025 a Singapore

Thomas Ceccon

100 stile libero femminili

RI: 52″69 di Sara Curtis, 27 giugno 2026 a Roma

Sara Curtis

100 rana maschili

RI: 58″26 di Nicolò Martinenghi, 19 giugno 2022 a Budapest

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo – 58″82 del 15 aprile 2026 a Riccione

Semifinale 100 rana femminili

RI: 1’05″44 di Benedetta Pilato, 21 giugno 2024 a Roma

Benedetta Pilato

Lisa Angiolini – 1’06″00 del 12 agosto 2022 a Roma

Semifinale 200 dorso maschili

RI: 1’55″71 di Thomas Ceccon, 21 aprile 2025 a Brisbane

Thomas Ceccon

Semifinale 50 farfalla femminili

RI: 25″49 di Silvia Di Pietro, 1 agosto 2025 a Singapore

Silvia Di Pietro

Elena Capretta – 26″33 in batteria; precedente personale 26″35 del 18 aprile 2026 a Riccione

Semifinale 100 stile libero maschili

RI: 47″45 di Alessandro Miressi, 19 maggio 2021 a Budapest

Carlos D’Ambrosio – 47″78 del 27 luglio 2025 a Singapore

800 stile libero femminili

RE-RI: 8’12″81 di Simona Quadarella, 2 agosto 2025 a Singapore

Simona Quadarella

4×100 mista mixed