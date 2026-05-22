Europei di tiro con l’arco, Nespoli vola in finale: sfiderà Bakker per l’oro

Percorso perfetto ad Antalya per l’azzurro: battuto anche il campione olimpico Mete Gazoz

Mauro Nespoli è in finale per la medaglia d’oro agli Europei di tiro con l’arco in corso ad Antalya, in Turchia. L’olimpionico azzurro si giocherà il titolo continentale domenica 24 maggio alle ore 14.43 italiane contro l’olandese Willem Bakker.

Una giornata straordinaria per il campione italiano, autore di un percorso impeccabile nelle eliminatorie del ricurvo maschile.

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Nespoli elimina anche Gazoz

Dopo il sesto posto ottenuto nel ranking round, Nespoli ha iniziato la sua cavalcata superando il britannico Johnny Smart con un netto 6-2. Stesso punteggio anche contro il belga Jarno De Smedt nel secondo turno.

Più equilibrato il quarto di finale contro il bulgaro Ivan Banchev, sconfitto comunque per 6-4.

In semifinale è arrivato il confronto più atteso, contro il beniamino di casa Mete Gazoz, rivincita della finale olimpica di Tokyo 2020. Stavolta però il risultato ha premiato l’azzurro, bravo a mantenere il controllo del match e ad accelerare nel finale fino al 6-4 conclusivo.

Roner qualifica l’Italia ai Giochi Europei

Non sono invece riusciti a raggiungere le finali gli altri azzurri impegnati ad Antalya.

Federico Musolesi è stato eliminato al primo turno proprio da Gazoz con il punteggio di 6-2, mentre Matteo Borsani ha superato il georgiano Basiladze 6-4 prima di fermarsi contro Bakker per 7-3.

Buone notizie invece dal compound femminile grazie a Elisa Roner. L’azzurra è uscita agli ottavi di finale soltanto allo shoot off contro la spagnola Misis Olivares, dopo il 146-146 dei tempi regolamentari.

Nonostante l’eliminazione, il risultato permette all’Italia di conquistare il pass femminile per i Giochi Europei di Istanbul 2027.

Adesso all’Italia manca soltanto il pass del compound maschile per completare il quadro qualificazioni con il massimo numero di atleti possibile.