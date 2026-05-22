Knicks travolgenti: Cleveland ko ancora, New York vola sul 2-0 nelle finali Est

Brunson guida la fuga dei Knicks, Cavaliers ancora spalle al muro

I New York Knicks vedono sempre più vicine le prime NBA Finals dal 1999. Al Madison Square Garden la squadra di Tom Thibodeau supera ancora i Cleveland Cavaliers, questa volta con il punteggio di 109-93, portandosi sul 2-0 nelle finali della Eastern Conference.

Per New York si tratta della nona vittoria consecutiva nei playoff, un momento straordinario che sta infiammando il pubblico del Garden.

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Decisivo il parziale nel terzo quarto

La partita era rimasta in equilibrio fino all’inizio della ripresa, con i Knicks avanti 53-49 all’intervallo e Cleveland riuscita a impattare nei primi possessi del terzo periodo.

Da lì però New York ha cambiato marcia. Una tripla di Jalen Brunson ha acceso il Madison Square Garden e dato il via a un devastante parziale di 18-0 che ha spezzato la gara.

Brunson ha chiuso con 19 punti e 14 assist, ma il protagonista offensivo della serata è stato Josh Hart, autore di 26 punti con un pesantissimo 5/11 da tre punti. Ottime anche le prove di Mikal Bridges, che ha realizzato 19 punti, e Karl-Anthony Towns, vicino alla doppia doppia con 18 punti e 13 rimbalzi.

Mitchell ci prova, ma Cleveland crolla ai liberi

In casa Cavaliers il migliore è stato ancora Donovan Mitchell con 26 punti, seguito da James Harden a quota 18. Jarrett Allen ha invece chiuso con 13 punti e 10 rimbalzi.

Cleveland ha avuto anche la forza di rientrare fino al -7 nell’ultimo quarto, ma le pessime percentuali dalla lunetta hanno compromesso ogni tentativo di rimonta.

“Non è la prima volta che affrontiamo delle avversità – ha dichiarato Mitchell – Abbiamo già giocato due Gara 7, quindi trovarci sotto 2-0 non è la sfida più grande”.

Adesso la serie si sposta a Cleveland

I Cavaliers dovranno ora provare a riaprire la serie davanti al proprio pubblico nella notte tra sabato e domenica, quando si giocherà Gara 3.

La storia però non sorride a Cleveland: soltanto due squadre NBA sono riuscite più volte a rimontare uno svantaggio di 2-0 nei playoff.

“Siamo sempre stati con le spalle al muro – ha detto Jarrett Allen – Ci piace che tutti siano in ansia per come andrà la prossima partita. Siamo pronti per Gara 3”.