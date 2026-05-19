Finali europee su Sky e NOW: Friburgo-Aston Villa per l’Europa League, Crystal Palace-Rayo Vallecano in Conference

Sky e NOW si preparano a trasmettere in esclusiva le finali di UEFA Europa League e UEFA Conference League 2025/2026. Si parte mercoledì 20 maggio con Friburgo-Aston Villa da Istanbul.

Settimana dedicata alle grandi finali europee su Sky e NOW. L’emittente seguirà in esclusiva gli ultimi atti della UEFA Europa League e della UEFA Conference League 2025/2026 con una copertura completa tra dirette, studi pre e postpartita, approfondimenti e collegamenti live.

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Europa League: Friburgo-Aston Villa da Istanbul

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 20 maggio con la finale di UEFA Europa League tra Friburgo e Aston Villa.

La sfida si giocherà al Besiktas Park di Istanbul con calcio d’inizio fissato alle 21 e sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Sky seguirà l’evento già dalle ore 20 con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Veronica Baldaccini e Federico Zancan, oltre agli approfondimenti di Vittoria Orlando.

A Istanbul presenti anche Faouzi Ghoulam, Marina Presello e Nicolò Omini per raccontare atmosfera e retroscena della finale direttamente dal bordocampo.

Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Mercoledì 27 maggio spazio invece alla finale di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

La partita si disputerà al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania, sempre con calcio d’inizio alle 21.

Anche in questo caso la sfida sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW.

La telecronaca sarà curata da Paolo Ciarravano con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Dalle ore 20 prenderà il via lo studio prepartita guidato da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Stefano Borghi e Marco Bucciantini, oltre agli approfondimenti di Vittoria Orlando.

A seguire il match da bordocampo ci sarà Francesco Cosatti.

Il programma delle finali europee su Sky e NOW

Mercoledì 20 maggio

Ore 20: Studio Europa League

Ore 21: Friburgo-Aston Villa

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Mercoledì 27 maggio

Ore 20: Studio Conference League

Ore 21: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K