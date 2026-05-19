Champions League pallanuoto, Pro Recco e Brescia in vasca su Sky per l’ultima giornata dei quarti

Mercoledì 20 maggio la sesta e ultima giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile. Pro Recco sfida Hannover, mentre l’AN Brescia affronta in trasferta il Novi Beograd.

La European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto torna protagonista su Sky e NOW con la sesta e ultima giornata dei quarti di finale. Mercoledì 20 maggio spazio alle sfide che vedranno impegnate le italiane Pro Recco e AN Brescia.

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Pro Recco già qualificata alle Final Four

Alle ore 20:30, su Sky Sport Arena, la Pro Recco ospiterà Hannover in una sfida che arriva con i liguri già certi della qualificazione alle Final Four di Malta.

La telecronaca del match sarà affidata a Daniele Barone con il commento tecnico di Sandro Campagna.

Trasferta serba per l’AN Brescia

Sempre alle 20:30, ma su Sky Sport Max, l’AN Brescia sarà invece impegnata in Serbia contro il Novi Beograd.

La partita sarà raccontata da Ettore Miraglia con il commento di Leonardo Binchi.

La Champions League anche su Sky Sport digitale

L’European Aquatics Champions League sarà seguita anche attraverso Sky Sport digitale con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights disponibili su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Programma European Aquatics Champions League su Sky e NOW

Mercoledì 20 maggio

Ore 20:30

Pro Recco-Hannover

Sky Sport Arena

Ore 20:30

Novi Beograd-AN Brescia

Sky Sport Max