F1, GP Canada 2026 in diretta su Sky: weekend Sprint a Montréal, c’è anche la 500 Miglia di Indianapolis

Dal 21 al 24 maggio torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale e terzo weekend Sprint della stagione. Su Sky e NOW anche la storica 500 Miglia di Indianapolis dell’IndyCar.

Nuovo fine settimana ad alta velocità su Sky e NOW con Formula 1 e IndyCar protagoniste. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio appuntamento con il Gran Premio del Canada di Formula 1, quinto round del Mondiale 2026 e terzo weekend Sprint della stagione.

Nel programma motoristico di Sky Sport spazio anche a uno degli eventi più attesi dell’anno negli Stati Uniti: la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis valida per l’NTT IndyCar Series.

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Formula 1 a Montréal: terzo weekend Sprint della stagione

Il GP del Canada sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Si parte giovedì 21 maggio alle 19:30 con la conferenza stampa piloti, mentre venerdì sarà il giorno dell’unica sessione di prove libere del weekend, prevista alle 18:30, seguita dalle qualifiche Sprint alle 22:30.

Sabato 23 maggio spazio alla Sprint Race alle 18, mentre le qualifiche scatteranno alle 22.

La gara del Gran Premio del Canada prenderà il via domenica 24 maggio alle 22 italiane.

Nel weekend saranno impegnate in pista anche Formula 2 e F1 Academy.

La squadra Sky per la Formula 1

La telecronaca sarà affidata come sempre a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero.

Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio e Davide Camicioli impegnati tra studio e paddock.

Il post gara sarà invece affidato a Race Anatomy con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.

La 500 Miglia di Indianapolis live su Sky

Domenica 24 maggio occhi puntati anche sugli Stati Uniti per la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, una delle gare più iconiche del motorsport mondiale.

La gara dell’NTT IndyCar Series sarà trasmessa dalle 18:35 su Sky Sport MotoGP e, dalle 19:15 alle 20:30, anche su Sky Sport F1 e NOW.

Il programma del GP Canada 2026 su Sky e NOW

Giovedì 21 maggio

19:30 Conferenza stampa piloti

22:00 Paddock Live Pit Walk

Venerdì 22 maggio

14:55 F1 Academy – Prove Libere

16:00 F2 – Prove Libere

18:15 Paddock Live

18:30 F1 – Prove Libere

19:30 Paddock Live

19:55 F2 – Qualifiche

22:00 Paddock Live

22:30 F1 – Qualifiche Sprint

23:25 Paddock Live

23:55 F1 Academy – Qualifiche

00:45 Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 23 maggio

15:40 F1 Academy – Gara 1

17:15 Paddock Live

18:00 F1 – Sprint

19:00 Paddock Live

20:05 F2 – Sprint Race

21:15 Warm Up

21:30 Paddock Live

22:00 F1 – Qualifiche

23:15 Paddock Live

23:30 Paddock Live Show

00:00 F1 Academy – Gara 2

Domenica 24 maggio

16:40 F1 Academy – Feature Race

18:00 F2 – Feature Race

20:30 Paddock Live

22:00 F1 – Gara

00:00 Paddock Live

00:30 Debriefing

01:00 Notebook

01:15 Race Anatomy

Programma IndyCar su Sky

Domenica 24 maggio