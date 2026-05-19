NBA, Wembanyama domina gara-1: gli Spurs piegano Oklahoma dopo due overtime

Prestazione monumentale del francese nelle finali della Western Conference. San Antonio supera 122-115 Oklahoma City dopo due supplementari, nonostante il forfait di De’Aaron Fox.

Victor Wembanyama continua a riscrivere record e gerarchie della NBA. Nella notte italiana il talento francese ha trascinato i San Antonio Spurs al successo per 122-115 contro gli Oklahoma City Thunder in gara-1 delle finali della Western Conference, al termine di una sfida decisa soltanto dopo due overtime.

Il 22enne francese è stato il grande protagonista della serata con una prova dominante da 41 punti e 24 rimbalzi, numeri che lo rendono il più giovane giocatore della storia a mettere insieme almeno 40 punti e 20 rimbalzi in una gara playoff.

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Wembanyama decisivo nei supplementari

Wembanyama ha cambiato volto alla partita soprattutto dal quarto periodo in poi, segnando 20 punti tra ultimo quarto e supplementari.

Determinante la tripla realizzata nel finale del primo overtime, unica della sua partita, prima di lasciare il segno anche nel secondo supplementare con un alley-oop finalizzato su assist di Stephon Castle e una stoppata pesantissima ai danni di Jalen Williams.

Con questa prestazione il lungo francese supera anche il primato di Kareem Abdul-Jabbar, che nel 1970 aveva raggiunto quota 40 punti e 20 rimbalzi nei playoff a un’età superiore.

Spurs senza Fox, ma Harper e Castle rispondono presente

San Antonio ha dovuto fare i conti con l’assenza di De’Aaron Fox, fermato da un problema alla caviglia, ma ha trovato risposte importanti dai giovani.

Ottima la prova di Dylan Harper, autore di 24 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, mentre Stephon Castle ha chiuso con 17 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

I due hanno avuto anche un ruolo importante nel limitare Shai Gilgeous-Alexander, reduce dal secondo premio MVP della carriera.

Thunder ko nonostante Caruso

Per Oklahoma City è stata una serata complicata soprattutto per Gilgeous-Alexander, che ha chiuso con 24 punti, 12 rimbalzi e un difficile 7 su 23 al tiro.

A tenere in partita i Thunder ci ha pensato Alex Caruso, autore di 31 punti uscendo dalla panchina, mentre Jalen Williams ha terminato la sfida con 26 punti e 7 rimbalzi.

«È stata una battaglia di nervi – ha dichiarato il coach degli Spurs Mitch Johnson –. Abbiamo avuto bisogno di ogni secondo di gara da parte di tutti quelli che hanno giocato».

Le due squadre torneranno in campo nella notte italiana tra mercoledì e giovedì per gara-2 della serie.