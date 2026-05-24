Europei tiro con l’arco, Italia chiude con tre medaglie: argento Nespoli e bronzo azzurro femminile

Bilancio positivo per l’Italia agli Europei Targa di Antalya. Gli azzurri chiudono la rassegna con tre medaglie complessive grazie all’argento individuale di Mauro Nespoli e al bronzo conquistato dalla squadra femminile del ricurvo.

Si chiudono con tre medaglie gli Europei Targa per l’Italia ad Antalya. Nell’ultima giornata della manifestazione continentale arrivano l’argento individuale di Mauro Nespoli e il bronzo della squadra femminile del ricurvo composta da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati.

Il bottino azzurro si aggiunge all’argento conquistato nella giornata precedente da Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner nella gara compound femminile a squadre.

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Bronzo per il trio femminile azzurro

L’Italia femminile del ricurvo supera la Turchia padrona di casa con il punteggio di 6-2 nella finale per il bronzo.

Le azzurre partono subito forte conquistando il primo set 57-54 e portandosi sul 2-0. Le turche riescono a reagire nel secondo parziale, riportando il match in equilibrio sul 2-2 grazie al 50-48.

Da quel momento, però, Andreoli, Di Francesco e Rebagliati cambiano marcia e chiudono la sfida con i parziali di 54-52 e 58-55, conquistando il gradino più basso del podio continentale.

Nespoli si arrende solo in finale

Secondo posto invece per Mauro Nespoli nella gara individuale maschile del ricurvo.

L’azzurro cede in finale contro l’olandese Willem Bakker con il punteggio di 6-2. Dopo un avvio favorevole all’olandese, avanti 2-0, Nespoli riesce a riportare il confronto in equilibrio, ma nei parziali conclusivi Bakker mantiene altissime percentuali e chiude con due 29-28 consecutivi.

La medaglia di bronzo va invece al turco Mete Gazoz, vincitore sul francese Baptiste Addis.

Gli altri risultati degli Europei

Nel torneo femminile individuale successo della uzbeka Nurinisso Makhmudova, che supera in finale la spagnola Elia Canales per 6-4.

Nel mixed team dominio della Turchia sulla Francia con un netto 6-0, mentre tra le squadre maschili la Germania conquista l’oro battendo la Spagna allo shoot off.

Le finali azzurre