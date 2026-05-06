Internazionali d’Italia, Stefanini eliminata al debutto: Ostapenko domina al Foro Italico

La lettone supera l’azzurra con un netto 6-0 6-1 e vola al secondo turno dove sfiderà Amanda Anisimova

Si interrompe subito il cammino di Lucrezia Stefanini agli Internazionali BNL d’Italia femminili. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurra è stata sconfitta nettamente da Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-0 6-1 in appena 54 minuti di gioco.

Per la tennista toscana, alla quarta partecipazione nel tabellone principale del torneo romano, il sorteggio aveva riservato un esordio particolarmente complicato contro la lettone, ex campionessa del Roland Garros e semifinalista a Roma nel 2023.

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Ostapenko troppo superiore per l’azzurra

La differenza tra le due giocatrici è emersa fin dai primi game dell’incontro. Ostapenko, attuale numero 36 del ranking WTA, ha dominato il primo set senza concedere giochi, limitando anche gli errori gratuiti.

Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, riuscendo a procurarsi una palla break già nel secondo game, senza però riuscire a sfruttarla. La stessa situazione si è ripetuta poco dopo, con la lettone capace di annullare altre due occasioni all’italiana.

Il momento più applaudito per il pubblico di casa è arrivato nel quinto game del secondo set, quando Stefanini ha conquistato il suo unico gioco del match grazie a un rovescio lungo della rivale.

Match chiuso in meno di un’ora

Ostapenko non ha però abbassato il livello e ha chiuso rapidamente la sfida con un rovescio lungolinea vincente, confermando tutta la sua superiorità.

Per Stefanini termina quindi subito il torneo romano, mentre la lettone accede al secondo turno dove troverà la statunitense Amanda Anisimova, numero 6 del seeding.