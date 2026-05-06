Golden Gala e Race for the Cure insieme al Circo Massimo tra sport e solidarietà

Dal 7 al 10 maggio stand dedicato al Golden Gala al villaggio della Race for the Cure con incontri, giochi e promozioni speciali per il pubblico

Il Golden Gala Pietro Mennea abbraccia la Race for the Cure con una collaborazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e Komen Italia, charity partner della tappa italiana della Wanda Diamond League in programma il prossimo 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Dal 7 al 10 maggio il Golden Gala sarà protagonista al Circo Massimo all’interno del villaggio della Race for the Cure, la manifestazione simbolo della lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

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Stand dedicato e promozioni sui biglietti

Per tutta la durata dell’evento sarà presente uno stand ufficiale del Golden Gala, posizionato nell’area G22 del villaggio, dove i visitatori potranno ricevere informazioni sulla manifestazione del 4 giugno e partecipare a diverse iniziative dedicate al pubblico.

Dal 7 al 10 maggio sarà inoltre attiva una promozione speciale riservata ai partecipanti del villaggio, con sconti del 50% sui biglietti, esclusa la prevendita, per i settori distinti sud-est e curva sud dello stadio Olimpico.

Incontro con Andy Diaz al villaggio

Uno degli appuntamenti principali del weekend è previsto per sabato 9 maggio alle ore 16.30, quando il villaggio ospiterà Andy Diaz, campione del mondo indoor nel salto triplo e medaglia di bronzo olimpica.

L’atleta parteciperà a un meet&greet con tifosi e appassionati, offrendo l’opportunità di incontrarlo, scattare fotografie e vivere un momento a contatto con uno dei protagonisti dell’atletica internazionale.

Giochi, quiz e attività per i più piccoli

Lo stand del Golden Gala ospiterà anche quiz a tema atletica, distribuzione di gadget e attività pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con le iniziative Kids for the Cure, in programma nelle mattinate del 7 e 8 maggio. In quelle giornate la FIDAL parteciperà alle attività di animazione sportiva e alle premiazioni dedicate ai più giovani.

La mascotte Romeo protagonista al Circo Massimo

A rendere ancora più festosa l’atmosfera ci sarà anche Romeo, mascotte ufficiale del Golden Gala, che sarà presente al villaggio nelle giornate del 7, 8 e 9 maggio.

Il 10 maggio accompagnerà invece la partenza della Race for the Cure per salutare e sostenere i partecipanti.