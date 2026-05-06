Internazionali d’Italia, Urgesi si ferma al primo turno: Golubic vince in due set

La svizzera supera la giovane azzurra 6-1 6-1 al Foro Italico dopo il percorso nelle qualificazioni

Si chiude al primo turno l’avventura di Federica Urgesi agli Internazionali BNL d’Italia femminili. Dopo le due vittorie ottenute nelle qualificazioni, la 21enne di Fano è stata sconfitta dalla svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 6-1 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

La tennista azzurra, numero 410 del ranking mondiale, si trovava di fronte la numero 90 WTA al loro primo confronto diretto.

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Match complicato per la giovane azzurra

L’incontro è stato a senso unico fin dalle prime battute, con Urgesi che ha pagato emozione e inesperienza senza riuscire mai a mantenere il servizio nel corso della partita.

Il primo set si è chiuso rapidamente in meno di trenta minuti a favore della svizzera.

Il terzo game del secondo set decisivo

Nel secondo parziale la marchigiana ha mostrato segnali di crescita, riuscendo a recuperare subito il break iniziale per l’1-1. Nel terzo game però è arrivato il momento chiave del match.

Urgesi ha avuto cinque palle game per salire sul 2-1, ma non è riuscita a concretizzarle, finendo poi per perdere il servizio ancora una volta.

Da quel momento Golubic ha preso definitivamente il controllo dell’incontro grazie alla maggiore esperienza e alla qualità delle sue variazioni.

Golubic sfiderà Maya Joint

Con questa vittoria Viktorija Golubic accede al secondo turno del torneo romano, dove affronterà l’australiana Maya Joint.