Le azzurre si confermano al top in Polonia: oro per il team femminile e il mixed ricurvo, sul podio anche il team maschile e il mixed arco nudo. Trionfo pure per gli Junior.

Giornata memorabile per l’Italia agli Europei di tiro con l’arco Campagna 2025, con le squadre azzurre protagoniste assolute nelle finali disputate ieri in Polonia. Il bilancio parla chiaro: sei medaglie complessive, di cui tre d’oro e tre di bronzo, che certificano la forza del movimento italiano nella specialità outdoor che si disputa su percorsi naturali con bersagli posti a diverse distanze e angolazioni.

L’oro a squadre femminile è arrivato grazie a Giulia Di Nardo, Chiara Rebagliati ed Eleonora Strobbe, vittoriose contro la Francia (59-57) al termine di una rimonta decisa negli ultimi due set. Splendido successo anche per il mixed team ricurvo di Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, che in finale hanno avuto la meglio sulla Gran Bretagna (85-80). Tra i giovani, le Junior Isabella Bacerio, Elena Branca e Linda Grezzani hanno conquistato il titolo superando la Romania 54-51.

Sul fronte dei bronzi, sorridono la squadra maschile (Borsani, Barbieri, Pagnoni) che ha regolato la Slovenia 66-55, il mixed team arco nudo (Noziglia-Barbieri) vincente ancora sulla Romania (67-57) e il terzetto Junior maschile (Aloisi, Locchi, Pierangioli) che ha completato la festa azzurra con il 59-52 sempre sulla Slovenia.

Un bottino che rende l’Italia una delle nazioni dominanti del torneo e che aumenta l’attesa per l’ultima giornata di oggi, dedicata alle finali individuali: in pedana ci saranno 13 arcieri italiani, a caccia di nuove medaglie da seguire in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della World Archery Europe.