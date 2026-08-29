Taranto 2026, tiro a segno: Veccaro d’argento nella pistola 10 metri – Highlights su Sportface Tv

Margherita Brigida Veccaro chiude la finale con 235,7 punti e conquista il secondo posto alle spalle della serba Zorana Arunović, autrice del nuovo record dei Giochi. Bronzo alla turca Tarhan.
Ancora una medaglia per l’Italia nel tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo l’oro conquistato ieri da Danilo Dennis Sollazzo nella carabina 10 metri, arriva l’argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola 10 metri femminile.
L’azzurra ha chiuso la finale con 235,7 punti, assicurandosi il secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta. L’evento è stato trasmesso in diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV.
Veccaro seconda dietro Arunović
Veccaro ha mantenuto concentrazione e precisione nei passaggi decisivi della finale, riuscendo a restare in corsa per le posizioni di vertice fino alle battute conclusive.
A conquistare la medaglia d’oro è stata la serba Zorana Arunović, che ha terminato la prova con 239,3 punti, firmando anche il nuovo record di finale dei Giochi del Mediterraneo nella specialità.
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Bronzo alla turca Tarhan
Il podio della pistola 10 metri femminile è stato completato dalla turca Şevval İlayda Tarhan, medaglia di bronzo alle spalle di Arunović e Veccaro.
Per la squadra italiana si tratta di un’altra conferma positiva dopo il successo ottenuto nella giornata precedente da Sollazzo, con il tiro a segno azzurro ancora protagonista nella rassegna di Taranto.
Taranto 2026 anche su Sportface TV
Le gare di tiro a segno di oggi, insieme a una selezione di eventi dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono disponibili anche su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport, con appuntamenti da seguire in diretta o in differita.