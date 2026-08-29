Verso gli Europei Paralimpici di Cardiff 2026, la Nazionale azzurra in ritiro a San Giovanni Rotondo

Tanto lavoro e l’abbraccio del pubblico agli atleti con un evento di scherma integrata

Manca poco più di un mese all’inizio dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 e la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina è nel pieno della preparazione per arrivare nelle migliori condizioni sulle pedane britanniche. Dallo scorso 24 agosto – e fino a domani – gli atleti guidati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada stanno svolgendo un importante allenamento collegiale a San Giovanni Rotondo.

I convocati Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero, Loredana Trigilia, Amelio Castro Grueso, Michele Massa, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan, Luca Platania, Andrea Jacquier ed Emanuele Lambertini, con Matteo Betti, Gloria Lorenzetti e Gabriele Albini (come sparring è inoltre ospite il turco Hakan Akkaya), stanno lavorando presso il Palazzetto dello Sport della città pugliese che fu dimora di San Pio da Pietrelcina, con l’obiettivo d’avvicinarsi nel migliore dei modi alla kermesse continentale in programma dal 6 all’11 ottobre. Al fianco dei tre CT, sono presenti nel ritiro di San Giovanni Rotondo anche i tecnici Tommaso Chiappelli, Giuseppe De Santis, Daniele Pantoni e Andrea Baldini, i preparatori atletici Daniele Mai e Andrea Vivian, il medico Bianca Maria Pisani, il fisioterapista Lorenzo Simpson e l’armiere Giulio Ceci.

L’obiettivo degli Europei Paralimpici di Cardiff viaggia in parallelo con la volontà, sostenuta dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, di promuovere sempre più il fascino della scherma nella sua più autentica declinazione inclusiva, di perfetta integrazione tra settore olimpico e paralimpico. Proprio in quest’ottica, a margine degli intensi allenamenti previsti nella settimana di collegiale, nella giornata di ieri gli atleti azzurri hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare ad alcune iniziative rientranti nel programma “Scherma, sport senza limiti” per far conoscere ancor più da vicino la disciplina e i protagonisti della specialità. Un abbraccio ideale, molto apprezzato, con un pubblico numeroso e caloroso. Andrea Jacquier, componente del team di sciabola campione del mondo a Iksan 2025, ha raccontato la sua esperienza di uomo e di atleta in un talk organizzato in piazza dei Martiri, a seguire è andata in scena anche un’esibizione di gara integrata a squadre alle tre armi. Una rappresentanza della Nazionale paralimpica azzurra, infatti, è stata protagonista di un’avvincente sfida con atleti olimpici contestualmente impegnati negli allenamenti dell’International Fencing Camp Gargano, che si sono messi “in guardia” in carrozzina per sfidare i colleghi che preparano la kermesse continentale in Gran Bretagna.

L’evento promozionale voluto dal Comune di San Giovanni Rotondo ha previsto anche momenti dimostrativi permettendo a tanti giovanissimi del territorio di provare la scherma, prima di un allenamento finale a porte aperte, questo pomeriggio, presso l’istituto Luigi Di Maggio.

Il percorso della Nazionale azzurra di scherma in carrozzina verso i Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 proseguirà nel mese di settembre con altri due ritiri, il primo dal 14 al 18 e il secondo dal 25 al 30, entrambi in programma a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it