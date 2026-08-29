Taranto 2026, Avanzato in finale: medaglia sicura, live su Sportface TV

L’azzurra supera Laura Vazquez Fernandez al golden score e si giocherà l’oro nei -63 kg. Parlati, Pedrotti, Tavano e Anani in semifinale; Veccaro nella finale della pistola: tiro a segno, judo e pallamano live su Sportface TV.

Carlotta Avanzato conquista la finale dei -63 kg e garantisce all’Italia una medaglia nel judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Restano in corsa anche Christian Parlati, Irene Pedrotti, Asya Tavano e Sansei Kwadjo Anani, tutti qualificati alle semifinali. Tiro a segno, judo e pallamano sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Judo, Carlotta Avanzato si giocherà l’oro

Carlotta Avanzato raggiunge la finale della categoria dei -63 kg al termine di una semifinale combattuta contro la spagnola Laura Vazquez Fernandez.

Le due judoka realizzano uno yuko ciascuna durante i tempi regolamentari e portano l’incontro al golden score. Avanzato trova quindi il waza-ari decisivo, conquistando l’accesso alla sfida per il titolo e la certezza di salire sul podio.

Quattro azzurri nelle semifinali del judo

Prosegue anche il percorso di Christian Parlati nei -90 kg. L’azzurro, qualificato grazie all’ippon ottenuto nei quarti contro il bosniaco Toni Miletic, affronta lo spagnolo Daniel Nieto Trinidad nella semifinale della categoria.

Nei -70 kg Irene Pedrotti supera la francese Sandra Darbes Takam grazie a un waza-ari e accede tra le migliori quattro. Semifinale conquistata anche da Asya Tavano nei +78 kg, dopo l’ippon al golden score contro la turca Hilal Ozturk.

Grande rimonta di Sansei Kwadjo Anani nei quarti dei +100 kg. L’italiano finisce sotto per uno yuko contro il cipriota Giannis Antoniou, ma ribalta il combattimento con un ippon e prosegue la propria corsa verso le medaglie.

Nei -78 kg Claudia Sperotti viene battuta per ippon dalla slovena Metka Lobnik e passa ai ripescaggi. Termina invece il torneo di Jean Carletti, sconfitto dal francese Francis Damier nel ripescaggio dei -100 kg.

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Tiro a segno, Veccaro nella finale della pistola

Margherita Brigida Veccaro conquista un posto nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri. L’azzurra chiude le qualificazioni in sesta posizione con 569 punti e 13 mouche, entrando tra le migliori otto.

Resta fuori Alessandra Fait, quattordicesima con 563 punti e 13 mouche. Il miglior punteggio delle qualificazioni viene realizzato dalla turca Sevval Ilayda Tarhan con 573 e 20 mouche.

La finale non comincia nel migliore dei modi per Veccaro, inizialmente sesta con 37.5 punti. La gara prosegue in diretta su Sportface TV.

Pallamano, Italia-Cipro finisce 37-20

L’Italia supera nettamente Cipro nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto del torneo maschile di pallamano. Gli azzurri si impongono per 37-20 e accedono alla finale che assegnerà la quinta posizione.

La squadra italiana, avanti 17-8 all’intervallo, aumenta ulteriormente il proprio margine nella ripresa. Tommaso De Angelis chiude come miglior realizzatore con 12 reti, seguito da Valentino Dello Vicario Giacinti a quota sette.

Tennistavolo, Oyebode e Monfardini ai quarti

Esordio convincente per John Oyebode e Gaia Monfardini nel doppio misto di tennistavolo. La coppia azzurra supera i siriani Zaza/Zaza per 3-0 e raggiunge i quarti di finale senza concedere neppure un set.

Accedono al turno successivo anche Egitto e Slovenia. Assar e Goda rimontano la Grecia e vincono per 3-2, mentre Podobnik e Strazar superano per 3-1 la coppia libanese formata da Chiri ed El Habach.

Pallavolo, Turchia prima finalista

La Turchia conquista la finale del torneo femminile di pallavolo superando la Serbia per 3-1. Alle 14.00 toccherà all’Italia, opposta alla Grecia nella seconda semifinale.

Tiro a segno, judo e pallamano live su Sportface TV

La finale femminile del tiro a segno, le semifinali e gli incontri decisivi del judo e il programma della pallamano ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmessi in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT la corsa alle medaglie degli azzurri.