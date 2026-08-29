Taranto 2026, Italia in finale nel volley: quattro azzurri per l’oro nel judo, live su Sportface TV

Le azzurre superano la Grecia per 3-0 e si assicurano una medaglia. Avanzato, Parlati, Anani e Tavano disputeranno le finali del judo, mentre Pedrotti cercherà il bronzo: tutto live su Sportface TV.

L’Italia conquista la finale del torneo femminile di pallavolo e si assicura almeno la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Giornata ricchissima anche nel judo, con Carlotta Avanzato, Christian Parlati, Sansei Kwadjo Anani e Asya Tavano qualificati alle rispettive finali per l’oro. Judo e pallavolo femminile sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Pallavolo, Italia in finale contro la Turchia

Le azzurre superano la Grecia per 3-0 e raggiungono la finale del torneo femminile. La squadra di Carlo Parisi soffre in alcuni momenti del primo set, conquistato per 25-22, prima di prendere progressivamente il controllo dell’incontro.

Nel secondo parziale l’Italia aumenta il proprio vantaggio grazie anche alle prove di Manfredini e Obossa, entrambe a quota nove punti dopo i primi due set. Le azzurre partono forte anche nel terzo, trascinate dai due ace consecutivi di Manfredini, ma devono resistere al tentativo di rimonta della Grecia nel finale.

L’attacco greco fuori dal campo consegna all’Italia il punto decisivo e la certezza di una medaglia. Nella finale per l’oro le azzurre affronteranno la Turchia, vincitrice per 3-1 sulla Serbia nella prima semifinale.

Judo, quattro italiani nelle finali per l’oro

Sono quattro gli azzurri qualificati alle sfide che assegneranno i titoli del judo. Nei -63 kg Carlotta Avanzato ha superato al golden score la spagnola Laura Vazquez Fernandez, assicurandosi almeno la medaglia d’argento.

Finale conquistata anche da Christian Parlati nei -90 kg. Nei +100 kg Sansei Kwadjo Anani ha battuto per ippon l’algerino Mohamed El Mehdi Lili, completando un percorso che lo mantiene in corsa per il gradino più alto del podio.

Tra le donne raggiunge la finale anche Asya Tavano nei +78 kg. L’azzurra, inizialmente sotto contro l’egiziana Safa Soliman, trova prima lo yuko del pareggio e poi il waza-ari decisivo.

Le finali del judo cominceranno alle 16.00 e saranno trasmesse in diretta su Sportface TV.

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Irene Pedrotti si giocherà il bronzo

Irene Pedrotti resta in corsa per una medaglia nei -70 kg. L’italiana viene sconfitta per 2-0 dalla serba Aleksandra Andric in semifinale e disputerà la finale per il bronzo.

Termina invece il percorso di Claudia Sperotti nei -78 kg. L’azzurra, passata ai ripescaggi dopo la sconfitta nei quarti, viene eliminata dalla serba Jovana Stjepanovic.

Tennistavolo, Oyebode e Monfardini sfidano l’Algeria

John Oyebode e Gaia Monfardini torneranno in campo alle 17.00 nei quarti di finale del doppio misto di tennistavolo. La coppia azzurra affronterà gli algerini Morice e Ouaiche con in palio l’accesso alla semifinale e alla zona medaglie.

Il quadro dei quarti è completato da Turchia, Serbia e Francia, rispettivamente vittoriose contro Spagna, Kosovo e Albania.

Pallamano, Tunisia avanti sul Kosovo

La Tunisia conduce per 20-13 contro il Kosovo nelle prime battute del secondo tempo della semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

La vincente affronterà l’Italia nella finale per la quinta posizione. Gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione battendo nettamente Cipro per 37-20.

Tennis, tre azzurri attesi nei quarti

Il programma dei quarti di finale del tennis comincerà alle 17.00. Nel singolare femminile Noemi Basiletti affronterà la spagnola Cortez Llorca, mentre Vittoria Paganetti sarà opposta alla greca Matoula.

Non prima delle 18.30 sarà il momento di Carlo Caniato, impegnato nel quarto maschile contro il tunisino Abderrahman.

Basket 3×3, il programma dell’Italia

Nel torneo femminile di basket 3×3 è cominciata la sfida tra Algeria e Cipro, con la formazione cipriota avanti per 7-4. Le azzurre debutteranno alle 19.50 contro il Kosovo e torneranno in campo alle 21.40 contro la Grecia.

La nazionale maschile italiana affronterà invece la Tunisia alle 21.15.

Judo e pallavolo femminile live su Sportface TV

Le finali del judo e le gare della pallavolo femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT le sfide per le medaglie e tutti gli appuntamenti degli azzurri.