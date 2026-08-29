Us Open 2026, domani Paolini, Stefanini e Cinà al debutto: Djokovic sfida Navone

Tre italiani in campo domenica 30 agosto nella prima giornata dei tabelloni principali. Jasmine Paolini apre alle 17 sul Louis Armstrong, esordio anche per i qualificati Lucrezia Stefanini e Federico Cinà. Nella notte la cerimonia per Roger Federer.

Tre italiani in campo domani, domenica 30 agosto, nella giornata inaugurale dei tabelloni principali di singolare degli Us Open 2026. A New York toccherà a Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cinà dare il via alla partecipazione azzurra nel quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione.

Tra gli appuntamenti più attesi anche l’esordio di Novak Djokovic, quattro volte campione a Flushing Meadows, mentre nella notte italiana tra oggi e domani sarà protagonista Roger Federer con la cerimonia-esibizione legata al suo ingresso nella Hall of Fame.

Paolini apre alle 17 sul Louis Armstrong

La prima azzurra a scendere in campo sarà Jasmine Paolini, impegnata alle 17 italiane sul Louis Armstrong Stadium contro la slovena Veronika Erjavec.

Nel tabellone femminile debutterà anche Lucrezia Stefanini, capace di conquistare un posto nel main draw attraverso le qualificazioni. L’italiana affronterà l’ucraina Dayana Yastremska.

Il sorteggio apre anche alla possibilità di un derby azzurro: in caso di vittoria di entrambe al primo turno, Paolini e Stefanini si affronterebbero al secondo turno, con in palio l’accesso ai sedicesimi.

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Federico Cinà contro Michelsen

Un qualificato azzurro sarà protagonista anche nel singolare maschile. Federico Cinà affronterà lo statunitense Alex Michelsen nell’ultimo incontro previsto sul campo 17.

Per Cinà sarà quindi subito un confronto con un giocatore di casa nel primo appuntamento del suo percorso nel tabellone principale dello Slam newyorkese.

Djokovic insegue il 25° titolo Slam

La prima sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium vedrà invece protagonista Novak Djokovic. Il serbo, già quattro volte vincitore degli Us Open, inizierà contro l’argentino Mariano Navone la corsa verso quello che sarebbe il suo 25° titolo del Grande Slam.

Sarà il primo confronto diretto tra i due. A chiudere il programma sul centrale sarà poi il derby statunitense tra Venus Williams e Sofia Kenin.

Federer entra nella Hall of Fame: esibizione con Roddick, McEnroe e Agassi

Prima dell’inizio dei tabelloni principali, Flushing Meadows celebrerà anche Roger Federer. Nella notte italiana tra oggi, sabato 29 agosto, e domani lo svizzero sarà protagonista della cerimonia per il suo ingresso nella Hall of Fame del tennis.

Il 45enne ex campione prenderà parte anche a un’esibizione sul centrale di New York: prima giocherà in singolare contro Andy Roddick, quindi scenderà in campo in doppio al fianco di John McEnroe contro la coppia composta dallo stesso Roddick e da Andre Agassi.

“Dopo il mio ritiro si è parlato molto della mia personalità, di quello che ho portato al tennis nel suo complesso”, ha spiegato Federer in conferenza stampa, sottolineando come, al di là dei risultati, alla fine contino anche il modo in cui un atleta viene ricordato e i rapporti costruiti dentro e fuori dal campo.