Formula 1, Norris rinnova con McLaren fino al 2030: “Questa è casa mia”

Ufficiale il prolungamento del pilota britannico, che resterà con il team almeno fino alla fine del 2030 con un’opzione per estendere ulteriormente l’accordo. Dal debutto in McLaren ha conquistato 13 vittorie e il titolo mondiale 2025.

Lando Norris e la McLaren avanti insieme almeno fino al 2030. Il pilota britannico ha firmato un nuovo contratto con il team inglese, prolungando un rapporto iniziato nel 2017 e diventato negli anni uno dei più longevi della Formula 1 contemporanea.

L’accordo prevede inoltre un’opzione pluriennale che potrebbe estendere ulteriormente la permanenza del 26enne in McLaren. Il precedente contratto sarebbe scaduto alla fine del 2027.

Norris-McLaren, un rapporto iniziato nel 2017

Norris è entrato nella struttura McLaren nel 2017 come collaudatore e pilota di sviluppo, prima della promozione a titolare arrivata nel 2019.

Da allora ha disputato 163 Gran Premi con il team, più di qualsiasi altro pilota nella storia della scuderia, conquistando 13 vittorie, 18 pole position e 48 podi.

Il punto più alto del percorso è arrivato nel 2025 con la conquista del primo titolo mondiale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Norris: “McLaren è casa mia”

“La McLaren è casa mia, sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto, che mi legherà al team almeno fino al 2030”, ha dichiarato Norris dopo l’annuncio del rinnovo.

Il britannico ha quindi ripercorso gli obiettivi fissati all’inizio della sua esperienza con il team: “Quando ho iniziato questo percorso, nove anni fa, avevo ben chiari gli obiettivi che volevo raggiungere: riportare la McLaren al vertice e vincere campionati iridati”.

“Abbiamo raggiunto questo obiettivo, ma vogliamo di più: vogliamo continuare a vincere e sappiamo, come squadra, di esserne capaci”, ha aggiunto.

Ora il pensiero va a Monza

Norris guarda già ai prossimi impegni della stagione: “Non vedo l’ora di tornare in macchina a Monza e sono molto entusiasta di ciò che il futuro ci riserva, sia per il resto di questa stagione che per i prossimi anni”.

Zak Brown: “I suoi successi parlano da soli”

Soddisfatto anche il CEO della McLaren, Zak Brown: “Sono incredibilmente lieto di aver firmato questo nuovo contratto con Lando Norris, estendendo il suo impegno con McLaren almeno fino al 2030”.

Brown ha inoltre definito il percorso del britannico “un fantastico esempio del nostro impegno nell’individuare, sviluppare e supportare talenti di livello mondiale”, sottolineando come i risultati ottenuti dal pilota parlino da soli.