Us Open 2026, Alcaraz: “Sto benissimo e sono pronto. Sinner? Spero torni al massimo”

Lo spagnolo torna in campo dopo quattro mesi e mezzo di stop per l’infortunio al polso: “Non è stata una decisione facile, ho fatto tutto il possibile per esserci”. Al primo turno sfiderà Safiullin.

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo agli Us Open 2026. Dopo quattro mesi e mezzo di stop per l’infortunio al polso, il numero 3 del ranking ATP ha raccontato le proprie sensazioni nel media day dello Slam di New York, dove al primo turno affronterà Roman Safiullin.

Lo spagnolo ha parlato anche dell’assenza di Jannik Sinner, augurando al rivale italiano di recuperare completamente e tornare presto ai massimi livelli.

Alcaraz: “Mi sento benissimo”

“Come va? Mi sento benissimo”, ha spiegato Alcaraz alla vigilia del suo ritorno in uno Slam.

Il murciano è però consapevole delle incognite legate a una competizione che, nel tabellone maschile, prevede partite al meglio dei cinque set: “So che venire a un torneo che ha la possibilità di giocare cinque set può essere complicato. Forse, per quanto riguarda la preparazione e tutto il resto, non è il momento migliore”.

“Quattro mesi e mezzo difficili, ma siamo pronti”

La decisione di presentarsi a New York è arrivata dopo un lungo percorso di recupero. “Io e il team crediamo di essere pronti, non è stata una decisione facile. Ho fatto tutto il possibile per esserci, cercando di fare tutto alla perfezione. Dentro e fuori dal campo”.

Alcaraz ha quindi ripercorso i mesi trascorsi lontano dalle competizioni: “In questi quattro mesi e mezzo ho passato di tutto. Il primo mese è stato complicato, non potevo fare nulla con il braccio destro”.

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I dubbi sul rientro negli Stati Uniti

Durante la riabilitazione non sono mancati i momenti di incertezza. “Non sapevo se sarei stato pronto per Cincinnati, per lo Us Open o se avrei perso tutta la tournée americana. Quei pensieri erano difficili da gestire, la cosa peggiore”, ha raccontato.

Il lungo stop gli ha però lasciato anche una consapevolezza nuova: “Credo che questo infortunio mi abbia aiutato molto a capire che adesso tutto è nella mia testa”.

Alcaraz su Sinner: “Gli auguro una grande ripresa”

Nel media day Alcaraz ha parlato anche dell’assenza di Jannik Sinner dallo Slam americano.

“Tutti proviamo la stessa cosa quando qualcuno come lui si perde questo torneo, è uno Slam. È una situazione un po’ strana, davvero particolare”, ha spiegato lo spagnolo.

Poi il messaggio rivolto direttamente al rivale: “A Jannik auguro il meglio. Spero che abbia una grande ripresa e che torni in campo al massimo”.

Ora per Alcaraz l’attenzione si sposta definitivamente sul campo: il primo ostacolo sulla strada del ritorno sarà Safiullin, primo test dopo oltre quattro mesi lontano dalle competizioni.