Mondiali canoa 2026, quattro barche azzurre in Finale A a Poznan: passa anche Volpi nella paracanoa

Mattinata positiva per l’Italia nella penultima giornata iridata: Della Giustina, Casadei-Tacchini, Zironi-Rossetti e Bernocchi-Freschi conquistano l’accesso alle finali per le medaglie. Nel KL2 200 metri avanti anche Christian Volpi.

Mattinata ricca di qualificazioni azzurre ai Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa a Poznan. Nella penultima giornata di gare sul bacino di Malta, l’Italia porta quattro equipaggi della canoa velocità in Finale A e conquista un altro pass per l’atto decisivo con Christian Volpi nella paracanoa.

A giocarsi le medaglie saranno Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 maschile, Lucrezia Zironi e Giada Rossetti nel K2 500 femminile e Simone Bernocchi e Tommaso Freschi nel K2 500 maschile.

Della Giustina terza e in Finale A nel C1 200

Nel C1 200 metri femminile Olympia Della Giustina chiude al terzo posto la prima semifinale, con un ritardo di 1”04 dalla statunitense Nevin Harrison, e conquista l’accesso diretto alla Finale A.

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Casadei-Tacchini secondi nel C2 500

Ottima prova anche per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Il tandem azzurro termina la prima semifinale del C2 500 metri maschile in seconda posizione con il tempo di 1’39”27, a 80 centesimi dai vincitori, assicurandosi un posto nella finale per le medaglie.

Zironi-Rossetti e Bernocchi-Freschi tra i migliori

Nel K2 500 metri femminile, Lucrezia Zironi e Giada Rossetti sono seconde nella prima semifinale in 1’41”56, con un distacco di 1”43 dalla coppia tedesca Paszek-Jagsch. Anche per loro arriva il pass per la Finale A.

Obiettivo centrato inoltre da Simone Bernocchi e Tommaso Freschi nel K2 500 metri maschile. Gli azzurri chiudono terzi la seconda semifinale con il crono di 1’31”79 e avanzano all’atto conclusivo.

Di Liberto in Finale B, Fantini in Finale C

Niente Finale A invece per Andrea Di Liberto nel K1 500 metri maschile. L’azzurro conclude al quinto posto la prima semifinale in 1’39”31 e sarà impegnato nella Finale B.

Nel K1 200 metri femminile, Agata Fantini termina terza la propria prova con il tempo di 43”07, risultato che la porta in Finale C.

Paracanoa, Volpi conquista la Finale A

Arrivano buone notizie anche dalla paracanoa. Nel KL2 200 metri maschile Christian Volpi chiude la terza semifinale al terzo posto in 42”80 e conquista così la Finale A.

Si ferma invece Francesco Vallon, settimo nella prima semifinale con 49”06. Eliminato anche Giovanni Stanislao Zanda, ottavo nella seconda semifinale del KL3 200 maschile in 45”74.

Assegnati i titoli mondiali del KL1 200 metri

La sessione mattutina ha assegnato anche i titoli iridati del KL1 200 metri.

Tra le donne la cilena Katherinne Wollermann conquista l’oro in 52”23, precedendo la cinese Maosan Xie, seconda in 53”92, e la canadese Brianne Hennessy, bronzo in 54”20.

Nel settore maschile successo per l’ungherese Peter Kiss in 46”35. Sul podio con lui il brasiliano Luis Carlos Cardoso Da Silva e il neutrale Aleksandr Ilichev.

Per l’Italia si chiude così una sessione mattutina particolarmente positiva, con cinque qualificazioni complessive alle Finali A tra canoa velocità e paracanoa.