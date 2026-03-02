Pistola mista agli Europei 10 metri: Italia fuori dai giochi, Ungheria sul trono

Agli Europei Senior 2026 di tiro a segno da 10 metri, ospitati in Armenia, a Yerevan, la pistola mista ha chiuso il programma delle specialità olimpiche. Per l’Italia la giornata non regala l’accesso alle fasi decisive: la coppia azzurra resta lontana dalla finale, mentre davanti si è accesso un interessantissima corsa alle medaglie con un duello che alla fine ha premiato l’Ungheria.

La prova degli azzurri: buoni punteggi individuali, ma classifica severa

In qualificazione agli Europei Senior 23026 di tiro a segno da 10 metri l’Italia si è presentata con l’unico duo formato da Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini, ma il piazzamento dei due non è bastato per entrare nella zona che conta. Il tandem ha infatti chiuso al 19esimo posto, con un totale di 569/600 e 9 “x”. Il dato interessante è la distrazione delle prestazioni: Toffalini firma 277/300, mentre Maldini costruisce un parziale molto solido da 292/300, ma l’equilibrio complessivo del settore e il livello altissimo delle prime posizioni hanno reso il punteggio insufficiente per proseguire verso la finale.

Il risultato racconta quindi un prova individualmente discreta, ma non abbastanza “pesante” sul totale di coppia per reggere il confronto con le nazionali più continue.

Medaglie e verdetti: Ungheria davanti a tutti

Il titolo europeo è andato all’Unghieria 1, con Veronika Mahor e Akos Karoly Nagy, che si impongono nel confronto diretto contro Turchia 1 con lo score di 439.2 e 435.4. Il bronzo finisce invece agli Atleti Individuali Neutrali 2, rappresentati da Liubov Taskevich e Ivan Kazak, che chiudono sul podio dopo essere rimasti fuori dalla lotta per l’oro nella parte finale della prova, con un riferimento di 412.8.

Ai piedi delle medaglie si ferma l’Austria di Sylvia Steiner e Richard Zechmeister, quarta e prima eliminata nelle fasi decisive con 349.4.