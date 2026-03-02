Daniele Valeri conquista l’oro al primo Gran Premio 100 piattelli di Sporting

Al Tav Piancardato di Collazzone 246 specialisti del Percorso di Caccia Itinerante inaugurano la stagione 2026: successi per Valeri in Eccellenza, Spada tra le Ladies e Ligi negli Junior.
Il Tav Piancardato di Collazzone (Perugia) ha ospitato nel weekend il primo Gran Premio 100 piattelli di Sporting della stagione 2026, richiamando ben 246 tiratori da tutta Italia per una due giorni intensa e combattuta.
Un appuntamento che ha aperto ufficialmente l’annata agonistica del Percorso di Caccia Itinerante, con classifiche spesso decise solo dagli spareggi, a conferma dell’elevato livello tecnico espresso in pedana.
Eccellenza: Valeri oro allo spareggio
Nella Massima Categoria è stato Daniele Valeri di Spoleto (PG) a salire sul gradino più alto del podio con 92/100. Stesso punteggio per Davide Gasparini di Gabicce Mare (PU), ma la regola dello spareggio sulla serie del campo prescelto ha premiato l’umbro con l’oro, lasciando l’argento al marchigiano.
Bronzo per Nicolò Meniconi di Perugia con 89/100.
Ladies e Junior: Spada e Ligi al top
Nel comparto Ladies si è imposta Katiuscia Spada di Fabro (TR) con 81/100, anche lei vincitrice dopo spareggio. Argento per Veronica Bertoli di Gavardo (BS), stesso punteggio di 81/100, e terzo posto per Alessia Panizza di Lierna (LC) con 77/100.
Tra gli Junior, successo per Samuel Ligi di Fermignano (PU) con 79/100, che ha superato allo spareggio Jacopo Adamati di Rovato (BS), anch’egli a quota 79/100. Completa il podio Mattia Degli Antoni di Passirano (BS) con 73/100.
Le altre categorie
In Prima Categoria oro per Salvatore Rea di Volla (NA) con 87/100, davanti a Mattia Cecchetti di Perugia (86/100) e Stefano Piccaro di Cisterna di Latina (85/100).
In Seconda Categoria podio interamente deciso dallo spareggio, con tre atleti a quota 84/100: primo Nicola Ballarotta di Arezzo, secondo Giovanni Selvaggio di Acerra (NA) e terzo Pasquale Ferraro di Pollena Trocchia (NA).
La Terza Categoria ha visto il successo di Emilio Chiappalupi di Orvieto (TR) con 84/100. Argento per Raffaele Desideri di Prato (81/100) e bronzo per Edoardo Ambrogi di Perugia (81/100).
Senior, Veterani e Master
Nel comparto Senior si è distinto Giuseppe Calò di Fucecchio (FI) con 90/100, davanti a Giacomo Mori di Pomarance (PI) con 89/100 e Francesco Bordoni di Terni con 87/100.
Tra i Veterani primo posto per Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima (LI) con 82/100, seguito da Carlo Sestini di Empoli (FI) con 81/100 e Claudio Germano Moretti di Rimini (RN), anch’egli a 81/100.
Nella qualifica Master oro per Giancarlo Ciofini di Perugia con 76/100, argento a Fabio Daveri di Arezzo con 75/100 e bronzo a Carlo Tarchini di Roma con 67/100.
Il primo Gran Premio 100 piattelli di Sporting si chiude dunque con numeri importanti e un livello tecnico elevato, confermando la vitalità e la competitività del movimento nazionale già dalle prime battute della stagione 2026.