110 anni FPI, nuovo logo e lancio di Italia Boxe TV. D’Ambrosi: “Siamo la nobile arte, avanti con forza”

La Federazione Pugilistica Italiana celebra l’anniversario con il nuovo logo e il lancio di Italia Boxe TV, il canale on demand ufficiale. D’Ambrosi: “Nazionale ringiovanita e 44 podi nel 2025”.

Centodieci anni di storia per la Federazione Pugilistica Italiana, tra tradizione, successi e uno sguardo deciso verso il futuro. Nel corso delle celebrazioni ufficiali, la FPI ha presentato il nuovo logo federale e annunciato una novità strategica per la comunicazione del movimento: Italia Boxe TV, il canale on demand ufficiale della Federazione, realizzato in partnership con Sportface.

“Sono 110 anni di storia, identità, gloria e successi. Siamo qui per celebrarli tutti insieme perché il pugilato merita questo anche in proiezione futura. Siamo la nobile arte e andiamo avanti con forza”, ha dichiarato il presidente Flavio D’Ambrosi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia Boxe TV, il nuovo canale ufficiale

Tra le novità più rilevanti c’è proprio il debutto di Italia Boxe TV, piattaforma dedicata interamente alla boxe italiana. Sul canale sarà possibile seguire incontri, eventi, tornei, interviste e documentari legati alla noble art tricolore.

Il primo evento trasmesso in diretta è stato proprio la cerimonia celebrativa del 2 marzo, a partire dalle ore 11.00.

Il canale è accessibile sia via web su tv.sportface.it sia tramite app, disponibile sugli store iOS e Android. Per accedere alla visione è necessario creare un account al seguente link: https://tv.sportface.it/create-account

Giovani e ricambio generazionale

Nel suo intervento, D’Ambrosi ha ribadito l’importanza del rinnovamento tecnico avviato negli ultimi anni: “Stiamo crescendo tantissimi giovani, abbiamo svecchiato la nazionale azzurra e questa era una delle sfide che ci attendeva in questo quadriennio. C’è stato un ricambio importante”.

Un percorso che guarda oltre l’immediato obiettivo olimpico: “Dobbiamo ragionare non soltanto in vista dell’Olimpiade, ma anche in proiezione futura lanciando tantissimi giovani”.

I numeri del 2025 confermano il trend positivo: “Le nazionali azzurre di categoria rispondono benissimo, solo nel 2025 abbiamo ottenuto ben 44 podi nei campionati europei e mondiali e in Coppa del Mondo”.

Crescita anche nel professionismo

Il presidente della FPI si è detto fiducioso anche per il settore pro: “Sta crescendo anche il professionismo e stanno crescendo gli eventi con tanto pubblico. Abbiamo tantissimi giovani e qualcuno che si sta affacciando nel panorama mondiale e un pugile, Michael Magnesi, che è atteso dalla prossima sfida per un campionato mondiale”.

L’anniversario dei 110 anni diventa così non solo un momento celebrativo, ma anche un punto di ripartenza per rafforzare identità e visibilità della boxe italiana.