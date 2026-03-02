Federico Cinà, scatto da predestinato: Pune lo incorona re degli Under 19

Il trionfo nel Challenger di Pune non ha consegnato a Federico Cinà soltanto un nuovo best ranking, ma anche un riconoscimento importante: il diciottenne siciliano è infatti da oggi il miglior tennista Under 19 del pianeta, in una corsa generazionale che lo vede misurarsi soprattutto con il coetaneo tedesco Justin Engels. Un passaggio che certifica una crescita non episodica, ma continua.

Classifica, paradossi e profondità azzurra

Il balzo è stato netto: Cinà ha guadagnato quaranta posizioni nel ranking internazionale, eppure il dato più curioso racconta un’Italia piena di talento: nonostante lo slancio, al momento risulta il numero 16 tra gli italiani. Un paradosso che, già che ridimensionarlo, mette in luce la densità del movimento nazionale, spesso raccontato solo attraverso le vette di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

La realtà è più larga: i successi recenti di giocatori come Flavio Cobolli e Luciano Darderi, insieme alla continuità di risultati che porta quasi sempre un azzurro a ridosso dei turni che contano, suggeriscono un sistema con presente solido e prospettive ancora migliori. In questo scenario Cinà appare come un tassello prezioso anche per il suo retroterra: è il figlio di Francesco Cinà, noto per aver seguito Roberta Vinci.

La settimana “di lotta” e la rotta verso il futuro

Raccontando Pune, Cinà ha spiegato di aver dovuto stringere i denti: prima della semifinale ha accusato problemi di stomaco e febbre, ma è rimasto aggrappato alla partita punto su punto. Nel momento chiave, sul 6-5, ha cancellato cinque match point e poi ha sfruttato l’inerzia emotiva nel tie-break del terzo set, trasformando la sofferenza in energia.

Quanto al futuro, la sua programmazione non prevede il passaggio negli States come l’anno precedente: l’idea è quella di proseguire nel circuito Challenger, privilegiando tornei di livello più alto. l’obiettivo è arrivare alla stagione sul rosso con ulteriori progressi, così da cominciare ad affacciarsi a qualche evento ATP.