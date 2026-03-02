Sei Nazioni, trofeo in cenere: la coppa del 2015 distrutta e sostituita

Una notizia insolita scuote il Sei Nazioni: la coppa ufficiale del torneo non potrà più essere utilizzata. Il trofeo non era antico, ma in pochi anni era diventato u simbolo riconoscibile delle premiazioni.

L’organizzazione della più importante competizioni per nazioni di rugby, ha infatti danneggiato che il trofeo del Sei Nazioni è stato danneggiato in modo definitivo a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un trasferimento in Irlanda. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incendio ha compromesso l’oggetto oltre ogni possibilità di riparazione.

Dal viaggio Limerick-Dublino al verdetto dei produttori

Secondo la ricostruzione, l’episodio risale a circa due settimane prima dell’annuncio al pubblico: la coppa del Sei Nazioni viaggiava da Limerick a Dublino quando il veicolo che la trasportava è stato coinvolto in un incidente.

Le fiamme scaturite dall’incidente hanno causato danni tali che persino gli artigiani responsabili della realizzazione hanno escluso la possibilità di restauro. In altre parole, non si tratta di una semplice ammaccatura o di un intervento cosmetico: il trofeo è considerato irrimediabilmente compromesso e, per questo, verrà ritirato dall’uso cerimoniale.

La “copia” per il 2026 e il nuovo trofeo nel 2027

Per evitare vuoti scenografici nelle prossime giornate, gli organizzatori hanno deciso di utilizzare una replica identica a partire dalla quarta giornata del Sei Nazioni. La coppa, infatti, viene normalmente esibita sui campi a rotare durante il weekend di rassegna.

Per quest’anno, dunque, niente originale in passerella. La copia riproduce il modello creato nel 2015, alto 75 centimetri. Nel frattempo è stata commissionata una nuova versione, che manterrà lo stesso design e includerà anche alcune parti recuperabili dall’originale. La realizzazione richiederà, come indicato, almeno 365 ore di lavoro, quindi poco può di qui settimane.