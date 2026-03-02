Europei 10 metri, Sollazzo oro nella carabina ad aria a Yerevan

Il 23enne azzurro domina qualificazioni e finale in Armenia: secondo titolo continentale in carriera per il tiratore di Casorate Sempione.
L’Italia del tiro a segno esulta grazie a Danilo Dennis Sollazzo. Nella seconda giornata di finali dei Campionati Europei 10 metri, in corso al Karen Demirchyan Sport and Concert Complex di Yerevan, il 23enne di Casorate Sempione conquista la medaglia d’oro nella carabina maschile ad aria compressa.
Per l’azzurro si tratta del secondo titolo europeo in carriera, dopo quello centrato nel giugno 2023 agli European Games di Cracovia. Una conferma di altissimo livello per un atleta che negli ultimi anni si è stabilizzato tra i protagonisti internazionali, come dimostrano anche l’argento mondiale al Cairo nel 2022 e il quinto posto ai Giochi di Parigi 2024.
Qualificazioni da leader
Sollazzo mette subito in chiaro le proprie intenzioni già nelle sei serie preliminari. Con un eccellente 635.9 firma il miglior punteggio assoluto e accede senza affanni alla finale riservata ai migliori otto tiratori.
Un avvio autorevole che anticipa una prova solida anche nell’atto decisivo.
Finale al cardiopalma
Nella sfida per le medaglie, il varesino resta lucido fino all’ultima serie da due colpi, completando i 24 tiri complessivi con uno score di 252.8. Decisivo il duello con lo svedese Victor Lindgren, argento con 252.4: appena quattro decimi separano i due contendenti al termine di un testa a testa serratissimo.
Il bronzo va al norvegese Ole Martin Halvorsen, terzo con 230.1.
Gli altri azzurri
Si fermano invece in qualificazione gli altri italiani in gara. Edoardo Bonazzi chiude 13° con 631.5, mentre Riccardo Armiraglio (64° con 622.4), impegnato solo per i punti ranking, e Michele Bernardi (66° con 621.7) non riescono ad accedere alla finale.
Un oro che conferma lo stato di salute del tiro a segno italiano e rilancia le ambizioni azzurre in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.