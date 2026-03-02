Biathlon, Coppa del Mondo: Vittozzi guida gli azzurri a Kontiolahti

Riparte il circuito con il trittico finale tra Finlandia, Estonia e Norvegia. Nove italiani convocati per la tappa di Kontiolahti: si comincia giovedì 5 marzo con l’individuale femminile.

La Coppa del Mondo di biathlon entra nella fase decisiva della stagione. Dopo le ultime settimane di gare, il circuito riprende il proprio cammino con le tre tappe conclusive che porteranno gli atleti a Kontiolahti, in Finlandia, poi a Otepää, in Estonia, e infine a Oslo, in Norvegia, per l’epilogo dell’annata.

Il primo appuntamento è fissato proprio in Finlandia, dove si aprirà un fine settimana cruciale per le classifiche generali e di specialità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma di Kontiolahti

La tappa finlandese scatterà giovedì 5 marzo con l’individuale femminile. Venerdì sarà la volta della 20 chilometri maschile, mentre tra sabato e domenica spazio alle staffette e alle mass start, in un calendario serrato che segnerà un passaggio importante verso le ultime due prove del circuito.

I convocati azzurri

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha selezionato nove atleti per l’appuntamento di Kontiolahti. A guidare il gruppo c’è la campionessa olimpica Lisa Vittozzi, punto di riferimento della squadra femminile.

Completano il quintetto femminile Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Martina Trabucchi.

Nel settore maschile sono stati convocati Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher.

La fase finale della Coppa del Mondo rappresenta un banco di prova fondamentale per gli azzurri, chiamati a confermare i progressi stagionali e a chiudere nel migliore dei modi un’annata intensa prima delle ultime due tappe in Estonia e Norvegia.