Mondiali Juniores di fondo, Pozzi bronzo nella sprint: l’Italia torna sul podio a Lillehammer

Il diciannovenne valtellinese delle Fiamme Oro è terzo nella sprint in tecnica libera alle spalle dello svedese Pettersson e del norvegese Strand. Per l’Italia è la quarta medaglia juniores nella sprint, dopo Pellegrino 2010, Gabrielli 2016 e Barp 2022.

Federico Pozzi regala all’Italia una medaglia storica. Il diciannovenne di Valdisotto, in Valtellina, conquista il bronzo nella sprint in tecnica libera ai Mondiali Juniores di sci di fondo di Lillehammer, in Norvegia, riportando l’azzurro sul podio della specialità in una rassegna iridata giovanile. Sul gradino più alto sale lo svedese Eddie Pettersson, argento per il norvegese Leopold Strand.

Una medaglia con radici profonde

Il podio di Pozzi non è un episodio isolato nella storia dello sci di fondo italiano. Il bronzo del valtellinese è il quarto piazzamento sul podio della sprint juniores iridata per l’Italia: prima di lui ci erano riusciti Federico Pellegrino con il bronzo nel 2010 a Hinterzarten, Giacomo Gabrielli con il bronzo nel 2016 a Rasnov e Elia Barp con l’argento nel 2022 a Lygna, sempre in Norvegia.

La gara di Pozzi: settimo al mattino, bronzo alla sera

Il percorso di Pozzi nella giornata di Lillehammer è stato in crescendo. Settimo nel turno di qualificazione mattutino, l’atleta delle Fiamme Oro ha saputo imporsi sia in batteria che in semifinale, guadagnandosi l’accesso alla finale con autorità. Nel turno decisivo la tattica è stata chiara: rimanere coperto fino alla salita finale, dove ha deciso di accelerare. Un momento di pericolo si è presentato con la caduta dell’altro norvegese Jonas Skogstad davanti a lui, che rischiava di tagliarlo fuori dalla lotta per le medaglie. Pozzi è stato però lesto a riportarsi in pochi metri nella scia di Pettersson e Strand, concretizzando così il bronzo davanti allo svizzero Nolan Gertsch.

Gli altri azzurri

Non sono andate altrettanto bene le corse degli altri italiani in gara. Marco Pinzani si è fermato in batteria con il quinto posto nella prima heat, quella vinta da Pozzi, mentre Luca Ferrari ha chiuso terzo nella quinta batteria senza riuscire ad accedere ai turni successivi. Niccolò Bianchi non aveva invece superato nemmeno il taglio della qualificazione mattutina.

Sprint femminile: oro austriaco, Schwitzer si ferma in batteria

In campo femminile la sprint va all’austriaca Heidi Bucher, che in finale ha avuto la meglio sulle norvegesi Iselin Drivenes ed Eline Skaar. Per l’Italia l’unica azzurra a superare le qualificazioni mattutine è stata Marie Schwitzer, passata grazie al trentesimo tempo, che si è però fermata in batteria. Claire Frutaz e Caterina Milani non hanno invece trovato la qualificazione.

Domani la rassegna iridata giovanile proseguirà con le analoghe prove under 23.