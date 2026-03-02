NBA su Sky: sei partite live nella settimana verso i playoff

Derby Warriors-Clippers nella notte, poi Philadelphia-San Antonio, Knicks-Thunder e il big match Cleveland-Boston domenica alle 18. Tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Nuova settimana ad alta intensità per la NBA su Sky e NOW. Sei sfide di regular season accompagneranno gli appassionati in un viaggio coast to coast, con scontri chiave in ottica play-in e playoff, studi di approfondimento e aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24 e SkySport.it.

Si parte questa notte alle 4 con il derby californiano tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, entrambe a caccia di un posto nella postseason.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Notte lunedì 2 – martedì 3 marzo

Ore 4.00 – Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers

Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.

Notte martedì 3 – mercoledì 4 marzo

Ore 2.00 – Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs

Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.

Gli Spurs arrivano con 11 vittorie nelle ultime 12 gare.

Ore 5.00 – Sacramento Kings vs Phoenix Suns

Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.

Notte mercoledì 4 – giovedì 5 marzo

Ore 1.00 – New York Knicks vs Oklahoma City Thunder

Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.

In replica giovedì 5 marzo alle 11.00 e alle 18.15 con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte venerdì 6 – sabato 7 marzo

Ore 3.30 – San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers

Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.

In replica sabato 7 marzo alle 11.00, 16.45 e 21.30 con la telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua.

Domenica 8 marzo

Ore 18.00 – Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics

Diretta su Sky Sport Basket, commento originale con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Verso i playoff

La regular season entra nella fase cruciale e la copertura editoriale prosegue per tutto marzo con highlights, analisi e aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24. Approfondimenti e curiosità sono disponibili anche su SkySport.it, su Sky Sport Insider e sui canali social ufficiali.

Una settimana ricca di incroci pesanti, con squadre in piena corsa per il seeding e per un posto ai play-in.