NBA su Sky: sei partite live nella settimana verso i playoff

Derby Warriors-Clippers nella notte, poi Philadelphia-San Antonio, Knicks-Thunder e il big match Cleveland-Boston domenica alle 18. Tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.
Nuova settimana ad alta intensità per la NBA su Sky e NOW. Sei sfide di regular season accompagneranno gli appassionati in un viaggio coast to coast, con scontri chiave in ottica play-in e playoff, studi di approfondimento e aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24 e SkySport.it.
Si parte questa notte alle 4 con il derby californiano tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, entrambe a caccia di un posto nella postseason.
Notte lunedì 2 – martedì 3 marzo
Ore 4.00 – Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers
Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.
Notte martedì 3 – mercoledì 4 marzo
Ore 2.00 – Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs
Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.
Gli Spurs arrivano con 11 vittorie nelle ultime 12 gare.
Ore 5.00 – Sacramento Kings vs Phoenix Suns
Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.
Notte mercoledì 4 – giovedì 5 marzo
Ore 1.00 – New York Knicks vs Oklahoma City Thunder
Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.
In replica giovedì 5 marzo alle 11.00 e alle 18.15 con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Notte venerdì 6 – sabato 7 marzo
Ore 3.30 – San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers
Diretta su Sky Sport Basket, commento originale.
In replica sabato 7 marzo alle 11.00, 16.45 e 21.30 con la telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua.
Domenica 8 marzo
Ore 18.00 – Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics
Diretta su Sky Sport Basket, commento originale con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.
Verso i playoff
La regular season entra nella fase cruciale e la copertura editoriale prosegue per tutto marzo con highlights, analisi e aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24. Approfondimenti e curiosità sono disponibili anche su SkySport.it, su Sky Sport Insider e sui canali social ufficiali.
Una settimana ricca di incroci pesanti, con squadre in piena corsa per il seeding e per un posto ai play-in.