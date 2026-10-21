Tiro a segno, Mondiali 2026 a Doha: 16 azzurri e primi pass per Los Angeles 2028

Dal 1° al 14 novembre in Qatar la rassegna iridata di pistola e carabina. L’Italia si presenta con nove tiratori nella pistola e sette nella carabina. Riflettori su Monna, Maldini, Spinella e Sollazzo.

Conto alla rovescia per i Campionati Mondiali 2026 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, dal 1° al 14 novembre. La rassegna riunirà i migliori specialisti internazionali della pistola e della carabina sulle distanze dei 10, 25 e 50 metri.

Oltre ai titoli iridati, a Doha saranno assegnati anche i primi pass olimpici per i Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia sarà presente con 16 atleti: nove nella pistola e sette nella carabina, con diversi azzurri impegnati anche nelle gare a squadre miste.

Pistola, Monna e Maldini puntano alla finale

Nella pistola ad aria compressa da 10 metri le principali attenzioni saranno rivolte a Paolo Monna e Federico Maldini.

Monna arriva all’appuntamento iridato dopo il terzo posto conquistato nella recente tappa di Coppa del Mondo al Cairo, mentre entrambi proveranno a inserirsi nella lotta per un posto in finale.

Nella pistola automatica 25 metri l’Italia si affida invece a Massimo Spinella, reduce dal quarto posto ottenuto in Egitto, e al capitano Riccardo Mazzetti, tra gli elementi di maggiore esperienza della squadra.

In campo femminile saranno in gara Alessandra Fait, Cristina Magnani e Margherita Brigida Veccaro, chiamate a confrontarsi con un contesto internazionale particolarmente competitivo.

Carabina, Sollazzo guida il gruppo azzurro

Nella carabina il principale punto di riferimento sarà Danilo Dennis Sollazzo, vicecampione del mondo nel 2022 nella specialità dei 10 metri.

Tra gli uomini sarà da seguire anche Edoardo Bonazzi, impegnato nell’aria compressa e anche nella gara Mixed Team.

Nel settore femminile l’Italia schiererà Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia e Martina Ziviani. Le prime due saranno impegnate anche nel Mixed Team, mentre Ziviani gareggerà esclusivamente nella carabina tre posizioni 50 metri.

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I convocati dell’Italia per Doha

Pistola

Federico Nilo Maldini – anche Mixed Team

Paolo Monna – anche Mixed Team

Aldo Gabriele Villani

Riccardo Mazzetti – pistola automatica

Angelo Palella – pistola automatica

Massimo Spinella – pistola automatica

Alessandra Fait – anche Mixed Team

Margherita Brigida Veccaro – anche Mixed Team

Cristina Magnani

Carabina

Lorenzo Bacci

Edoardo Bonazzi – anche Mixed Team

Danilo Dennis Sollazzo – anche Mixed Team

Michele Bernardi – solo 3 posizioni 50 metri

Sofia Ceccarello – anche Mixed Team

Carlotta Salafia – anche Mixed Team

Martina Ziviani – solo 3 posizioni 50 metri

Il Mondiale di Doha rappresenterà così uno dei primi appuntamenti chiave del nuovo percorso olimpico verso Los Angeles 2028, con gli azzurri chiamati a misurarsi sia per le medaglie sia per i primi pass disponibili.