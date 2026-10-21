Tiro a volo, a Cameri al via il 56° Mondiale CISM: 60 atleti da 17 Paesi

La rassegna iridata militare, organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa con la FITAV, proseguirà fino al 24 ottobre. Oggi i primi 75 piattelli di qualificazione di Trap e Skeet.

Ha preso ufficialmente il via a Cameri, in provincia di Novara, il 56° Campionato del Mondo CISM di tiro a volo. La manifestazione, organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con la FITAV, è stata aperta ieri con la cerimonia inaugurale alla presenza delle massime autorità militari e civili.

La rassegna iridata, ospitata dall’Aeroporto Militare di Cameri, vedrà impegnati fino al 24 ottobre 60 atleti in rappresentanza di 17 Paesi.

La cerimonia di apertura

Tra i presenti alla cerimonia anche il presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le Forze Armate sia a livello nazionale sia internazionale.

Nel corso dell’evento il CDR Florentia Sfakianou, Capitano di Fregata della Marina Militare greca e rappresentante ufficiale del CISM, ha consegnato a Rossi l’onorificenza di Gran Cavaliere del Comitato Internazionale dello Sport Militare.

Alla cerimonia ha preso parte anche il colonnello Stefano Bianca, Capo Ufficio Sport dello Stato Maggiore della Difesa, insieme agli atleti della rappresentativa italiana.

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Oggi iniziano le gare di Trap e Skeet

Da oggi, mercoledì 21 ottobre, spazio alla competizione. Gli specialisti di Trap e Skeet affronteranno i primi 75 piattelli di qualificazione.

Giovedì 22 ottobre sono in programma altri 50 piattelli di qualificazione e le finali individuali.

Venerdì 23 ottobre toccherà invece alle gare a coppie miste di entrambe le specialità, prima della conclusione della manifestazione prevista per il 24 ottobre.