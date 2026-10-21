ATP Almaty, Bellucci sorprende Etcheverry e avanza: Darderi eliminato da Duckworth

L’azzurro, reduce dal titolo al Challenger di Jinan, supera in tre set il numero 29 del mondo e ora sfiderà Atmane. Esordio amaro invece per Darderi, battuto in due set dall’australiano.

Prosegue l’ottimo momento di Mattia Bellucci, che conquista il secondo turno dell’Almaty Open, torneo ATP 250 da 1.075.160 dollari in corso sul cemento dell’Almaty Arena, in Kazakhstan.

Il numero 68 del ranking ATP, reduce dal titolo conquistato al Challenger di Jinan, ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-4 dopo due ore e mezza di gioco.

Bellucci ora sfida Atmane

Nel prossimo turno Bellucci affronterà il francese Terence Atmane, numero 98 ATP. Tra i due non ci sono precedenti.

In palio ci sarà un posto nei quarti di finale contro il vincente della sfida tra Medvedev e Shimabukuro.

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Darderi fuori all’esordio

Giornata meno positiva per Luciano Darderi. Il numero 3 d’Italia e 23 del mondo, seconda testa di serie e direttamente ammesso al secondo turno, è stato eliminato al debutto dall’australiano James Duckworth, numero 73 ATP.

Duckworth si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6(7) dopo un’ora e 45 minuti di gioco, interrompendo subito il cammino dell’azzurro nel torneo kazako.