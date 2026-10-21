F1, Antonelli ha il primo match point mondiale ad Austin: «Spero di vincerlo entro due settimane»

Il pilota italiano arriva al GP degli Stati Uniti con 102 punti di vantaggio su Russell e la prima possibilità matematica di conquistare il titolo. Negli Usa l’incontro con la stella NBA Victor Wembanyama diventa virale sui social.

«Sto lottando per il Mondiale, sono vicino a vincerlo, spero di farlo entro le prossime due settimane, ma vediamo». Kimi Antonelli prova a tenere sotto controllo l’emozione mentre si avvicina il momento più importante della sua stagione. Il pilota della Mercedes è già ad Austin, dove domenica avrà a disposizione il primo match point per conquistare il titolo mondiale di Formula 1.

A sei Gran Premi dalla conclusione del campionato, il ventenne italiano guida la classifica con 340 punti. Il primo inseguitore è il compagno di squadra George Russell, fermo a 238 e distante 102 lunghezze, mentre Lewis Hamilton è a quota 229, a -111.

Antonelli e il primo match point ad Austin

La combinazione necessaria per chiudere il Mondiale già in Texas non è semplice, ma resta possibile. Per avere la certezza matematica del titolo, Antonelli dovrebbe vincere il Gran Premio degli Stati Uniti e contemporaneamente sperare che Russell non vada oltre l’ottavo posto, mentre Hamilton dovrebbe chiudere al massimo quinto.

Con cinque gare ancora da disputare dopo Austin, resterebbero infatti a disposizione 125 punti. Antonelli arriva all’appuntamento forte di una stagione nella quale ha già conquistato otto vittorie.

Se il titolo non dovesse arrivare negli Stati Uniti, il successivo appuntamento sarebbe quello del Gran Premio del Messico del 1° novembre.

Il video con Wembanyama diventa virale

In attesa di scendere in pista, Antonelli è stato protagonista anche fuori dal paddock. Sui social sta circolando il video che lo vede accanto a Victor Wembanyama, stella francese dei San Antonio Spurs.

I due si sono incontrati su un campo di allenamento di pallacanestro: da una parte i 2,26 metri del cestista NBA, dall’altra gli 1,72 del leader del Mondiale di Formula 1. Le immagini, rilanciate anche dai San Antonio Spurs, hanno rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati.

Antonelli si è concesso sorrisi, fotografie e selfie con i tifosi, mostrando serenità alla vigilia di un fine settimana nel quale potrebbe già raggiungere il traguardo più importante della sua giovane carriera.

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L’Italia aspetta un titolo da 73 anni

L’attesa è particolarmente forte anche in Italia. Un pilota italiano non conquista il Mondiale di Formula 1 da 73 anni: l’ultimo a riuscirci fu Alberto Ascari.

Nato e cresciuto in Emilia, Antonelli è diventato nel corso della stagione uno dei volti più seguiti del campionato, anche sui social. A vent’anni ha ora la possibilità di trasformare una stagione già straordinaria in un risultato storico.

Prima, però, c’è Austin. E la linea indicata dallo stesso Antonelli resta semplice: mettere da parte i calcoli e provare ancora una volta a portare la Mercedes davanti a tutti fino alla bandiera a scacchi.