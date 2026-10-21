Kvaratskhelia, stagione finita: rottura del crociato per l’ex Napoli

Il georgiano si è infortunato durante Psg-Barcellona. La risonanza ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: sarà operato nei prossimi giorni. Il messaggio sui social: «Devo tornare più forte di prima».

Stagione finita per Khvicha Kvaratskhelia. I timori dopo l’infortunio subito nella sfida tra Paris Saint-Germain e Barcellona hanno trovato conferma negli esami: l’ex attaccante del Napoli ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il georgiano era stato costretto ad abbandonare il campo al 60’ della partita disputata al Parco dei Principi. La risonanza magnetica effettuata successivamente ha chiarito l’entità dell’infortunio e, come comunicato dal Psg, Kvaratskhelia sarà operato nei prossimi giorni.

Il Psg perde anche Dembélé e Marquinhos

La vittoria contro il Barcellona lascia dunque conseguenze pesanti per Luis Enrique. Oltre a Kvaratskhelia, il tecnico dovrà fare a meno nei prossimi impegni anche di Ousmane Dembélé e Marquinhos.

Per l’attaccante francese è stata riscontrata una lesione muscolare alla coscia sinistra, mentre il difensore brasiliano ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra.

Lo sfogo di Kvaratskhelia: «Continuo a chiedermi perché»

Dopo la diagnosi, Kvaratskhelia ha affidato ai social un lungo messaggio nel quale ha raccontato l’amarezza per quanto accaduto. L’attaccante ha risposto anche a chi gli aveva chiesto spiegazioni su una fotografia che lo ritraeva probabilmente in preghiera prima del calcio d’inizio.

«Molte persone mi hanno chiesto informazioni su questa posizione di preghiera, dicendomi che se tutti i calciatori del mondo pregassero, la partita si concluderebbe con un pareggio. Potrebbe essere vero, ma prima di ogni partita che gioco, chiedo a Dio di farmi lasciare il campo sano, purtroppo è stato inutile», ha scritto l’ex Napoli.

Il georgiano non nasconde lo sconforto: «Non è passato molto tempo, ma nella mia mente c’è una domanda ricorrente: perché? Non mi sono mai risparmiato, probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio che mai».

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«Pensavo di essere pronto a tutto, ma non è così»

«Pensavo di essere pronto a tutto, ma non è così», prosegue Kvaratskhelia. «Mi rendo conto che Dio mi ha scelto e se questo è servito per proteggere giocatori su altri campi, allora sono pronto a passare mesi di sacrifici, dolore e lacrime».

Il messaggio si chiude con la promessa di affrontare la riabilitazione con la stessa determinazione mostrata in campo: «So che devo tornare più forte di prima per la mia gente, per chi mi ha sempre sostenuto. Non vi deluderò, prometto di non sprecare un secondo. Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo presto».

Per Kvaratskhelia comincia ora un lungo percorso dopo un infortunio che lo costringerà a saltare il resto della stagione.