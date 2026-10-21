Tiro a volo, Mondiali 2026 a Doha: 12 azzurri tra Trap e Skeet

Dal 1° al 14 novembre in Qatar la rassegna iridata che assegnerà anche i primi pass per Los Angeles 2028. Convocati sei tiratori nel Trap e sei nello Skeet, con Stanco, Rossi, Pellielo, Bacosi e Rossetti tra i nomi di punta.

L’Italia del tiro a volo ha definito la squadra per i Campionati Mondiali 2026, in programma a Doha, in Qatar, dal 1° al 14 novembre. In palio, oltre ai titoli iridati, ci saranno anche i primi pass olimpici per Los Angeles 2028.

Saranno complessivamente 12 gli azzurri in gara, divisi equamente tra Trap e Skeet: sei atleti nella fossa olimpica e sei nella specialità dello skeet, con tre uomini e tre donne per ciascun settore.

Trap, Stanco e Rossi guidano il settore femminile

Nella prova femminile di Trap l’Italia si affiderà a Silvana Stanco, Jessica Rossi ed Erica Sessa.

Stanco e Rossi figurano anche tra le atlete indicate per il Mixed Team, mentre Sessa arriva al Mondiale dopo un percorso di crescita che l’ha portata stabilmente nel gruppo azzurro.

Tra gli uomini saranno in gara tre tiratori di grande esperienza: Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi.

Skeet, Bacosi e Rossetti tra i riferimenti azzurri

Nello Skeet femminile spazio a Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Sara Bongini.

Nel settore maschile i convocati sono Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, chiamati a giocarsi le proprie chance nella rassegna iridata di Doha.

Trap Mixed Team verso Los Angeles 2028

Grande attenzione anche alla prova di Trap Mixed Team, confermata nel programma olimpico di Los Angeles 2028.

Le coppie azzurre non sono ancora state ufficializzate, ma saranno composte scegliendo tra Silvana Stanco, Jessica Rossi, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo.

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I convocati dell’Italia per i Mondiali di Doha

Trap

Silvana Stanco – anche Mixed Team

Jessica Rossi – anche Mixed Team

Erica Sessa

Giovanni Pellielo – anche Mixed Team

Mauro De Filippis

Massimo Fabbrizi – anche Mixed Team

Skeet

Diana Bacosi

Martina Bartolomei

Sara Bongini

Gabriele Rossetti

Tammaro Cassandro

Erik Pittini

Doha rappresenterà così uno dei primi passaggi chiave del nuovo percorso olimpico verso Los Angeles 2028, con l’Italia impegnata sia nella corsa alle medaglie iridate sia nella conquista dei primi posti disponibili per i Giochi.