Golf, Genesis Championship in diretta su Sky e NOW: sei italiani in gara in Corea del Sud

Dal 22 al 25 ottobre il DP World Tour fa tappa al Woo Jeong Hills Country Club. Al via Mazzoli, Manassero, Laporta, Celli, De Leo e Paratore. Diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Il DP World Tour 2026 fa tappa in Corea del Sud per il Genesis Championship, in programma da giovedì 22 a domenica 25 ottobre sui campi del Woo Jeong Hills Country Club.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con una copertura articolata sulle quattro giornate di gara.

Sei italiani al Genesis Championship

Saranno sei gli italiani in gara: Stefano Mazzoli, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli, Gregorio De Leo e Renato Paratore.

Il torneo rappresenta un nuovo appuntamento del calendario del DP World Tour e vedrà confrontarsi alcuni dei protagonisti del circuito internazionale.

La programmazione su Sky e NOW

La prima giornata sarà trasmessa giovedì 22 ottobre dalle ore 5. Venerdì 23 si ripartirà ancora alle 5, mentre sabato 24 la diretta inizierà alle 5.30. La giornata conclusiva di domenica 25 ottobre prenderà invece il via dalle 3.30.

La telecronaca e il commento saranno affidati a Michele Gallerani, Claudio Viganò, Roberto Zappa e Silvio Grappasonni.

Giovedì 22 ottobre – Prima giornata

Dalle 5 – Telecronaca di Michele Gallerani e commento di Claudio Viganò

Dalle 6.30 – Commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 8 – Telecronaca di Michele Gallerani e commento di Silvio Grappasonni

Venerdì 23 ottobre – Seconda giornata

Dalle 5 – Commento di Silvio Grappasonni e Roberto Zappa

Dalle 6.30 – Telecronaca di Michele Gallerani e commento di Roberto Zappa

Dalle 8 – Telecronaca di Michele Gallerani e commento di Silvio Grappasonni

Sabato 24 ottobre – Terza giornata

Dalle 5.30 – Commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 7 – Commento di Roberto Zappa e Claudio Viganò

Dalle 8.30 – Commento di Silvio Grappasonni e Roberto Zappa

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Domenica 25 ottobre – Quarta giornata

Dalle 3.30 – Telecronaca di Michele Gallerani e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 5 – Telecronaca di Michele Gallerani e commento di Roberto Zappa

Dalle 6.30 – Commento di Silvio Grappasonni e Roberto Zappa

Il Genesis Championship sarà seguito anche attraverso Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e i canali social ufficiali di Sky Sport.