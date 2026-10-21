Arrampicata, World Climbing Series: gli azzurri a Santiago per il gran finale di Lead e Speed

Dal 23 al 25 ottobre in Cile le ultime tappe stagionali dei circuiti di difficoltà e velocità. Laura Rogora torna sulla scena internazionale, mentre nella Speed riflettori su Zurloni, Ponzinibio e Randi. In palio anche i trofei generali.

La World Climbing Series 2026 si prepara all’ultimo atto. Dal 23 al 25 ottobre il Bicentenario Park di Santiago del Cile ospiterà le tappe conclusive dei circuiti Lead e Speed, con gli ultimi punti in palio per le classifiche generali e una nutrita presenza azzurra.

La tappa cilena chiuderà una stagione ancora apertissima in entrambe le specialità, con diversi atleti in corsa per i trofei finali.

Lead, torna Laura Rogora

A Santiago andrà in scena la sesta e ultima tappa della World Climbing Series Lead. Nella gara femminile saranno 51 le atlete al via e tra loro ci sarà anche Laura Rogora.

La portacolori delle Fiamme Oro torna sul palcoscenico agonistico internazionale dopo una stagione trascorsa prevalentemente nell’outdoor.

In campo maschile saranno invece 59 gli specialisti in gara. Per l’Italia parteciperanno Giorgio Tomatis del Centro Sportivo Esercito, vincitore della Coppa Italia 2026, Riccardo Vicentini delle Fiamme Gialle ed Ernesto Placci del Carchidio-Strocchi.

Tomatis e Placci proveranno a ripetere l’accesso alla semifinale già ottenuto a Praga, mentre Vicentini cercherà di tornare tra i migliori dopo il risultato centrato a Koper.

La corsa alla Coppa Lead

La classifica generale femminile vede al comando la statunitense Annie Sanders, seguita dalla coreana Chaehyun Seo e da Janja Garnbret, presente in sole tre delle cinque tappe disputate finora.

Tra gli uomini guida invece il giapponese Neo Suzuki, inseguito dall’indonesiano Putra Tri Ramadani e dallo spagnolo Alberto Ginés Lopez. I risultati di Santiago saranno quindi decisivi per l’assegnazione dei trofei stagionali.

Speed, sei azzurri al via

Per la settima e ultima tappa della World Climbing Series Speed l’Italia si presenterà con la stessa formazione già protagonista in Cina.

Tra gli uomini saranno in gara Matteo Zurloni delle Fiamme Oro, Francesco Ponzinibio dell’Equilibrium, Ludovico Fossali del Centro Sportivo Esercito e Luca Robbiati delle Fiamme Oro. Nel settore femminile spazio a Giulia Randi del Centro Sportivo Esercito e Beatrice Colli delle Fiamme Oro.

La prova maschile vedrà 55 atleti contendersi i 16 posti nel tabellone finale. Tra i principali protagonisti annunciati figurano gli statunitensi Watson e Hammer, gli indonesiani Al Hilmi, Leonardo e Nursamsa, il giapponese Omasa e il recordman Zhao.

Ponzinibio arriva all’appuntamento dopo il nuovo record italiano realizzato al RockMaster e l’argento conquistato nella staffetta mista in Cina insieme a Giulia Randi. Zurloni cercherà invece di confermare i riscontri cronometrici ottenuti durante la stagione, mentre Fossali e Robbiati puntano a chiudere con una prestazione di rilievo il proprio percorso internazionale del 2026.

Randi cerca un altro risultato importante

Nella gara femminile saranno 40 le velociste al via. Tra le avversarie più attese figurano le indonesiane Kusuma Dewi e Salsabillah, la statunitense Emma Hunt, la polacca Kalucka e le cinesi Zhang e Deng.

Giulia Randi arriva in Cile dopo l’argento conquistato a Chamonix e la tripletta di Chongqing. Beatrice Colli, invece, proverà a chiudere al meglio il circuito dopo il bronzo ottenuto nella staffetta femminile in Cina insieme alla stessa Randi.

Speed, classifiche ancora aperte

Nel ranking femminile comanda Emma Hunt, con 561 punti di vantaggio sull’ucraina Khalkevych e 556 sull’indonesiana Kusuma Dewi. Giulia Randi occupa attualmente la settima posizione.

Tra gli uomini è invece in testa il giapponese Omasa. Zhao è distante appena 115 punti, mentre anche gli indonesiani Al Hilmi e Nursamsa restano nelle posizioni di vertice. Matteo Zurloni è 13° e proverà a guadagnare terreno nell’ultimo appuntamento stagionale.

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Il programma di Santiago

Venerdì 23 ottobre

Ore 14.00 – Qualifiche femminili Lead

Ore 22.20 – Qualifiche maschili Speed

Ore 00.50 – Qualifiche femminili Speed

Sabato 24 ottobre

Ore 14.00 – Qualifiche maschili Lead

Ore 23.00 – Finali maschili e femminili Speed

Domenica 25 ottobre

Ore 14.00 – Semifinali Lead maschili e femminili

Ore 23.00 – Finale Lead femminile

Ore 24.00 – Finale Lead maschile

Dove vedere le finali

Le finali della tappa di Santiago saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ e sui canali satellitari Eurosport.

Con l’appuntamento cileno si chiuderanno così i circuiti mondiali di Lead e Speed, con l’assegnazione dei trofei stagionali e gli ultimi verdetti di un 2026 che ha visto anche l’introduzione ufficiale delle staffette.