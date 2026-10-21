Rizzetta apre all’acquisto del Napoli: «Io ci sono, sarei onorato di raccogliere l’eredità di De Laurentiis»

Il presidente del Napoli Basket interviene sul futuro del club azzurro durante l’evento alla Fondazione Banco di Napoli: «Con Aurelio c’è un rapporto molto buono e di massimo rispetto. Se un giorno avrò questa responsabilità, farò di tutto per non deludere la piazza».

Matt Rizzetta apre alla possibilità di acquistare in futuro il Napoli. Il presidente del Napoli Basket ne ha parlato durante l’evento “L’impresa di fare sport: dall’America’s Cup ai progetti sociali per il territorio”, ospitato dalla Fondazione Banco di Napoli.

Rizzetta si è soffermato sul rapporto con Aurelio De Laurentiis e sull’eventualità di raccoglierne un giorno l’eredità alla guida del club azzurro.

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Rizzetta: «Io ci sono»

«Con Aurelio c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito a partire da un fallimento più di venti anni fa», ha dichiarato il presidente del Napoli Basket.

Rizzetta ha quindi proseguito rivolgendosi idealmente alla tifoseria: «Se un giorno avrò il piacere di prendere questo impegno e questa responsabilità, posso assicurare alla piazza che farò di tutto e di più per non deluderli».

Parole che esprimono dunque la disponibilità dell’imprenditore a valutare in futuro un coinvolgimento diretto nel club, senza però fare riferimento a una trattativa già avviata per il passaggio di proprietà.

Rizzetta ha inoltre sottolineato il rispetto nei confronti del lavoro portato avanti da De Laurentiis, richiamando il percorso cominciato oltre vent’anni fa dopo il fallimento del precedente club e proseguito fino alla costruzione dell’attuale società.