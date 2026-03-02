Italia Boxe Tv su SportFace Tv: in diretta la cerimonia per i 110 anni di FPI

Lunedì 2 marzo 2026 a Roma l’FPI festeggia un secolo e dieci anni di storia con premi, istituzioni e il lancio della campagna #ProvaciConMe contro la violenza sulle donne. Sul palco anche il Premio Giuliano Gemma alla VI edizione. Nel corso della diretta su SportFace Tv la presentazione del nuovo canale Italia Boxe Tv.

Il pugilato italiano taglia un traguardo storico. Il 2 marzo 2026 la Federazione Pugilistica Italiana celebra i suoi 110 anni di vita — dal 2 marzo 1916 al 2 marzo 2026 — con un evento solenne al Salone d’Onore del CONI di Roma, in Piazza Lauro de Bosis 15. Il tema scelto per questa ricorrenza è “110 anni di Forza, Passione, Identità. Dal ring memorabile al colpo solidale”, una formula che racchiude l’anima di una federazione che ha attraversato oltre un secolo di sport, valori e trasformazioni.

L’appuntamento, presentato dal giornalista RAI Stefano Buttafuoco e da Michela Pellegrini, responsabile delle Relazioni Esterne FPI, prende il via alle ore 10.30 con l’accoglienza e il photocall, per entrare nel vivo alle 11.00.

Il programma della mattina: presidenti, nuovo logo e campagna sociale

Ad aprire i lavori sarà il presidente federale Flavio D’Ambrosi, il cui intervento sarà accompagnato dalla presentazione ufficiale del nuovo logo FPI e da un video dedicato al rebranding della federazione. Sul palco, per l’occasione, anche gli Azzurri della Nazionale Italiana Elite.

Seguiranno i saluti istituzionali con la consegna dei Premi Istituzionali 110 FPI — assegnati per l’impegno e il sostegno ai valori del pugilato — a tre figure di primo piano: Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma; Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI; Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute.

Alle 11.40 spazio alla presentazione della campagna #ProvaciConMe, iniziativa della FPI contro la violenza sulle donne nata dalla collaborazione tra il mondo della boxe, l’arte e l’associazione Scarpetta Rossa APS. A prendere la parola saranno la Vice Presidente Vicario FPI Mariangela Verna e Giulia Maglionico, artista e ideatrice delle opere “Never Give Up”.

Il Premio Giuliano Gemma alla VI edizione

Uno dei momenti centrali della cerimonia è l’assegnazione del Premio Giuliano Gemma – Campione di Vita, giunto alla sua sesta edizione. Il riconoscimento, dedicato al talento e all’eccellenza artistica e valoriale, andrà quest’anno a quattro protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport: l’attrice Lidia Vitale, l’attore Fabio Troiano, l’attore Mario Ermito e il campione e attore Patrizio Oliva.

I premi sportivi: dalle categorie giovanili al ParaBoxe

Il pomeriggio della cerimonia è dedicato ai riconoscimenti sportivi. Il Premio alla Carriera 110 FPI verrà consegnato al Maestro di Sport Franco Falcinelli per l’alta competenza tecnica, mentre il Premio alla Memoria andrà a Francesco Brasca in ricordo del padre Alberto Brasca, già presidente FPI.

Il Premio Sportivo 110 FPI premierà gli atleti azzurri medagliati nel 2025 nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19, Under 23 ed Elite, i campioni PRO titolari di cinture mondiali ed europee 2025, e il campione di ParaBoxe Simone Dessi, titolare della cintura italiana 2025. Verranno inoltre consegnati un Premio alla Memoria al presidente dell’ASD Audace Cesare Venturini — ritirato dal figlio Gabriele Venturini — e i riconoscimenti al Maestro di Pugilato Decano FPI Angelo Gileno e al Maestro Lucio Zurlo, con il maggior numero di anni di tesseramento federale. Chiudono i premi i riconoscimenti alle migliori società sportive e ai migliori tecnici sportivi della classifica 2025, con i primi tre classificati sul podio.

L’anteprima del documentario “110 e Boxe”

Alle 12.30 è in programma un momento atteso: l’anteprima del documentario “110 e Boxe”, produzione FPI e Nexting per Rai Documentari. Il teaser del film sarà presentato dal regista Vincenzo Lamagna, con cui si chiuderà idealmente il percorso narrativo della cerimonia prima dei saluti finali, delle foto ricordo con il Team Ambassador FPI, i Campioni del Mondo PRO e le Medaglie Olimpiche, e del brindisi conclusivo previsto per le ore 13.00.

Italia Boxe TV: nasce il canale on demand ufficiale della FPI

In occasione dei festeggiamenti per i 110 anni, la Federazione Pugilistica Italiana lancia anche una grande novità: Italia Boxe TV, il canale on demand ufficiale della FPI, ideato, creato e prodotto in partnership con Sportface. Sulla piattaforma gli utenti potranno seguire incontri, eventi, tornei, interviste e documentari dedicati alla noble art tricolore.

Il primo evento trasmesso in diretta sarà proprio la cerimonia celebrativa del 2 marzo, a partire dalle ore 11.00. Il canale è accessibile sia via web su tv.sportface.it sia tramite app, disponibile sugli store iOS e Android. Per accedere alla visione è necessario creare un account al seguente link: https://tv.sportface.it/create-account