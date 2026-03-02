NBA, Jokic da 35 punti e 13 rimbalzi ma Denver cade ancora: Lakers e Pistons sorridono, gli Spurs perdono l’imbattibilità

Notte NBA ricca di risultati: i Nuggets cedono per la terza volta di fila nonostante un super Jokic, i Lakers vincono con Doncic e LeBron, Boston batte Phila. Gli Spurs interrompono la striscia di undici vittorie consecutive al Madison Square Garden.

Undici partite nella notte italiana della regular season NBA, con Nikola Jokic assoluto protagonista ma dalla parte degli sconfitti. Il centro serbo dei Denver Nuggets sfiora la tripla doppia con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma non basta a evitare il ko interno contro i Minnesota Timberwolves per 117-108. È la terza sconfitta consecutiva per Denver, con Anthony Edwards a guidare i Wolves con 21 punti e Jaden McDaniels a refertarne 20.

Oklahoma batte Dallas, Gilgeous-Alexander ancora decisivo

I Thunder passano sul parquet dei Dallas Mavericks per 100-87. Shai Gilgeous-Alexander è il solito trascinatore con 30 punti, 4 rimbalzi e 5 assist, affiancato da Chet Holmgren che contribuisce con 19 punti e 9 rimbalzi.

Lakers in forma, doppio show Doncic-LeBron

I Los Angeles Lakers inanellano la seconda vittoria consecutiva travolgendo Sacramento per 128-104. Luka Doncic guida i gialloviola con 28 punti e 9 assist, con LeBron James al suo fianco a quota 24 punti e 5 assist. Una prestazione di squadra solida e convincente.

Cunningham trascina Detroit a Orlando

Successo esterno per i Detroit Pistons, che espugnano il parquet degli Orlando Magic per 106-92. MVP della serata Cade Cunningham, chiude con 29 punti, 6 rimbalzi e 11 assist in una prestazione dominante.

Boston continua a volare, Maxey non basta a Phila

I Boston Celtics proseguono il loro ottimo momento di forma battendo i Philadelphia 76ers per 114-98 al TD Garden. A decidere la sfida sono Jaylen Brown, autore di 27 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, e Neemias Queta con 27 punti e 17 rimbalzi. Non bastano ai Sixers, privi di Joel Embiid, i 33 punti con 6 assist di Tyrese Maxey.

Kawhi show, i Clippers demoliscono New Orleans

I Los Angeles Clippers non lasciano scampo ai New Orleans Pelicans, vincendo per 137-117. Kawhi Leonard è il mattatore della serata con 23 punti e 5 assist in una vittoria netta della franchigia californiana.

Gli Spurs si fermano: undici vittorie di fila, poi il crollo a New York

Finisce la magia per San Antonio. I Knicks travolgono gli Spurs al Madison Square Garden per 114-89, interrompendo la straordinaria striscia positiva di undici successi consecutivi della franchigia texana. Decisiva la coppia Mikal Bridges-Jalen Brunson con 25 e 24 punti rispettivamente, per un totale di 49 punti combinati. Non bastano i 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama.

Il resto della notte NBA

Cleveland batte Brooklyn 106-102 con James Harden da 22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist e i liberi nel finale di Dennis Schroder, determinanti in assenza di Donovan Mitchell. Milwaukee crolla a Chicago 120-97: Josh Giddey firma una tripla doppia da 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, con Collin Sexton a refertare 22 punti dalla panchina. Memphis supera Indiana 125-106 con sette giocatori in doppia cifra — il migliore è Taylor Hendricks con 19 punti dalla second unit — portando i Pacers alla sesta sconfitta di fila. Chiude la notte Atlanta, alla quarta vittoria consecutiva: i Hawks demoliscono Portland in casa per 135-101 con Onyeka Okongwu da 25 punti e 10 assist e Jonathan Kuminga a segnarne 20 dalla panchina.