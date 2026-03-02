Sport invernali, il programma della settimana: nove discipline in campo dal 2 all’8 marzo

Settimana ricchissima per gli sport della neve e del ghiaccio: dalla Coppa del Mondo di sci alpino a Val di Fassa ai Mondiali juniores di fondo e biathlon, passando per slittino, snowboard, freestyle e sci alpinismo. Ecco tutti gli appuntamenti.

Una settimana di fuoco per gli sport invernali italiani e internazionali. Dal 2 all’8 marzo 2026 sono ben nove le discipline coinvolte, con un calendario fittissimo che spazia dai Mondiali juniores alle tappe di Coppa del Mondo, passando per i Campionati Europei di sci alpinismo. Ecco il programma completo.

Sci alpino

Si parte subito con il Gran Premio Italia juniores/aspiranti con il gigante femminile a San Giovanni Fassa e quello maschile ad Ayas, in programma sia lunedì 2 che martedì 3 marzo. Da mercoledì 4 l’attenzione si sposta sulla Coppa del Mondo femminile a Val di Fassa, con le prove della discesa libera mercoledì e giovedì alle ore 10.45. Venerdì 6 la discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Val di Fassa è in programma alle 11.30 in diretta su Rai Due ed Eurosport. Sabato 7 doppio appuntamento: il gigante maschile di Coppa del Mondo a Kranjska Gora alle 9.30 e 12.30 (diretta Rai Due ed Eurosport) e la discesa libera femminile a Val di Fassa alle 10.45 (diretta Rai Due ed Eurosport), oltre ai Mondiali juniores di Narvik con la discesa femminile alle 11.00 e quella maschile alle 13.00 in diretta streaming. Domenica 8 si chiude con lo slalom maschile di Coppa del Mondo a Kranjska Gora alle 9.30 e 12.30, il supergigante femminile di Coppa del Mondo a Val di Fassa alle 10.45 (entrambi su Rai Due ed Eurosport) e i Mondiali juniores di Narvik con il supergigante femminile alle 11.00 e la combinata a squadre femminile (discesa ore 11.00, slalom ore 14.30), tutti in diretta streaming. Il Gran Premio Italia prevede inoltre lo slalom maschile ad Ayas mercoledì 4 e giovedì 5 marzo a Valgrisenche.

Sci di fondo

A Lillehammer, in Norvegia, si disputano i Mondiali juniores e under 23. Lunedì 2 tocca alla sprint TL juniores maschile e femminile (qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.30), martedì 3 stessa formula per gli under 23. Mercoledì 4 le 20 km TL juniores (ore 10.00 e 12.30), giovedì 5 le 20 km TL under 23. Venerdì 6 le 10 km TC juniores, sabato 7 le 10 km TC under 23 e la Coppa Italia Rode a Campolongo. Domenica 8 a Lahti la Coppa del Mondo con la 10 km TC femminile alle 10.30 e quella maschile alle 12.15, entrambe in diretta su RaiSport ed Eurosport. A Lillehammer si chiude con le staffette miste under 23 (ore 9.30) e juniores (ore 12.00). A Campolongo la Coppa Italia Rode con 15 km TL maschile e 10 km TL femminile.

Salto con gli sci

A Lillehammer i Mondiali juniores aprono mercoledì 4 con il HS98 femminile alle 13.45. Giovedì 5 a Lahti le qualificazioni del HS130 femminile di Coppa del Mondo alle 14.00 e la finale alle 15.15 (diretta Eurosport), mentre a Lillehammer il HS130 maschile juniores alle 16.30. Venerdì 6 a Lahti il HS130 maschile di Coppa del Mondo con qualificazioni alle 10.45 e finale alle 15.00 (diretta Eurosport), a Lillehammer il Team HS98 femminile juniores alle 17.45. Sabato 7 a Lahti qualificazioni HS130 maschile alle 15.30 e finale alle 17.00 (diretta Eurosport); a Lillehammer il Team HS98 maschile juniores alle 12.30; a Premanon FIS Cup e FESA Games HS90; a Oberhof FIS Cup HS100 maschile alle 11.30. Domenica 8 a Lahti il Super Team HS130 maschile alle 15.00 (diretta Eurosport), a Lillehammer il Mixed Team HS98 alle 10.00, a Oberhof e Premanon ulteriori appuntamenti FIS Cup e FESA Cup.

Combinata nordica

Mercoledì 4 a Lillehammer i Mondiali juniores con il Team sprint maschile HS98/7,5 km (ore 11.30 e 16.00) e femminile HS98/5 km (ore 9.45 e 15.00). Giovedì 5 i Provisional Competition Round juniores a Lillehammer e quelli di Coppa del Mondo a Lahti. Venerdì 6 a Lahti il Gundersen HS130/10 km maschile (ore 13.00 e 16.35) e HS130/5 km femminile (ore 12.00 e 16.00), entrambi in diretta Eurosport; a Lillehammer i Gundersen juniores maschile e femminile. Sabato 7 a Lahti il Team sprint misto HS130 (ore 10.15 e 14.30, diretta RaiSport ed Eurosport); a Lillehammer il Mixed team juniores; a Premanon FIS Cup Gundersen HS90 maschile e femminile. Domenica 8 a Premanon Continental Cup con il Team HS90 maschile e femminile.

Biathlon

Ad Arber, in Germania, si concentrano i Mondiali juniores e giovani con un fitto programma da lunedì a domenica: staffette miste lunedì 2 e martedì 3, sprint mercoledì 4, mass start venerdì 6 e staffette nel weekend. Parallelamente a Lake Placid la IBU Cup con staffette, sprint e mass start. In Coppa del Mondo a Kontiolahti, in Finlandia: giovedì 5 l’individuale femminile alle 17.05, venerdì 6 l’individuale maschile alle 17.05, sabato 7 la mass start femminile alle 13.40 e la staffetta maschile alle 15.40, domenica 8 la staffetta femminile alle 13.30 e la mass start maschile alle 16.55. Tutte le gare di Coppa del Mondo sono trasmesse su Eurosport e in streaming su Discoveryplus o biathlonworld.com.

Snowboard

A Calgary i Mondiali juniores con il BA mercoledì 4 e l’HP giovedì 5, seguiti dal Rail event sabato 7. In Coppa del Mondo il PSL maschile e femminile a Spindleruv Mlyn sabato 7 alle 13.00 (diretta RaiSport ed Eurosport) e l’HP a Ban-K domenica 8 alle 3.00. Le gare SBX di Erzurum sono indicate come cancellate. Sabato e domenica la Coppa Europa PGS a Bialka.

Freestyle

Mercoledì 4 e giovedì 5 a Calgary i Mondiali juniores con BA e HP. La Coppa Europa a Reiteralm propone venerdì 6 e sabato 7 lo SX maschile e femminile alle 12.00. Sabato 7 anche il Rail event a Szczyrk e quello juniores a Calgary.

Slittino su pista artificiale

Ad Altenberg settimana di Coppa del Mondo: venerdì 6 la Nations Cup alle 11.00. Sabato 7 il doppio maschile alle 8.50, la prima manche del singolo maschile alle 11.15, il singolo femminile alle 12.40 e il doppio femminile alle 14.30. Domenica 8 la seconda manche del singolo maschile alle 10.35, quella femminile alle 11.43 e la staffetta a squadre alle 13.20. Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale FIL.

Sci alpinismo

A Shadhag, in Azerbaijan, i Campionati Europei senior/giovani con lo sprint maschile e femminile mercoledì 4, il Mixed team giovedì 5 e l’individuale venerdì 6. Sempre venerdì la Vertical race di Coppa del Mondo a Shadhag. Domenica 8 l’individuale di Coppa del Mondo e la Vertical race europea a Shadhag, la Coppa Italia giovani con l’individuale a Lanzada e lo Ski Alp Presolana.