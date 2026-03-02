Brignone si ferma: la bicampionessa olimpica dice stop alla stagione dopo Milano Cortina

La sciatrice valdostana non parteciperà alle tappe di Val di Fassa, Are e alle finali in Norvegia. “Ho chiesto troppo al mio corpo, il fisico mi presenta il conto.” In pista per l’Italia ci saranno Goggia e le altre azzurre.

Federica Brignone chiude qui. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a Milano Cortina 2026 ha annunciato la fine anticipata della sua stagione agonistica al termine della tappa di Soldeu, rinunciando a tutti gli appuntamenti ancora in calendario.

La valdostana non sarà presente né alle prossime gare di Coppa del Mondo in Val di Fassa — con le due discese libere di venerdì 6 e sabato 7 marzo e il supergigante di domenica 8 — né al weekend di Are del 14 e 15 marzo (gigante e slalom), né alle finali di stagione in Norvegia in programma dal 21 al 25 marzo.

Un miracolo sportivo che ha un prezzo

La decisione arriva dopo una stagione che ha dell’incredibile. Brignone era rientrata in gara dopo il grave infortunio del 3 aprile 2025, dedicando ogni energia all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di casa. Non solo ci è riuscita, portando anche la bandiera tricolore durante la cerimonia, ma ha conquistato due medaglie d’oro — supergigante e gigante — salendo per due volte sul gradino più alto del podio.

Adesso, però, il corpo presenta il conto. Lo spiega lei stessa con parole chiare: “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto.”

La riabilitazione forzata e i ringraziamenti

Brignone spiega che la riabilitazione è stata necessariamente compressa per consentirle di essere ai blocchi di partenza olimpici, e che adesso ha bisogno di recuperare con calma: “Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione.”

Chi ci sarà in Val di Fassa

La squadra azzurra femminile si presenterà comunque al gran completo per le tre gare valdostane. In pista per l’Italia scenderanno Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti.