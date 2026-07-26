Coppa del Mondo tiro a segno, Maldini quarto nella pistola 10 metri a Hangzhou

L’azzurro chiude ai piedi del podio con 198.2 punti. Vittoria al cinese Shuaihang Bu davanti al sudcoreano Suhyeon Hong e all’uzbeko Vladimir Svechnikov.

Federico Nilo Maldini sfiora il podio nella finale della pistola 10 metri maschile alla Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Hangzhou, in Cina.

L’azzurro, quinto al termine delle qualificazioni, ha concluso la gara in quarta posizione con il punteggio di 198.2. A incidere sul risultato è stata soprattutto la terza serie a eliminazione, nella quale Maldini ha fatto registrare alcuni colpi superiori al 9, ma lontani dal centro del bersaglio.

Maldini quarto davanti a Xie Yu

Il tiratore italiano è riuscito a precedere il cinese Xie Yu, eliminato in quinta posizione con 176.7 punti.

Maldini ha così terminato la prova appena fuori dalle prime tre posizioni, dopo essere riuscito ad accedere alla finale grazie al quinto posto conquistato in qualificazione.

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Successo per Shuaihang Bu

La vittoria è andata al padrone di casa Shuaihang Bu, autore di una prova di alto livello e capace di chiudere con 244.4 punti.

Il cinese ha preceduto nettamente il sudcoreano Suhyeon Hong, secondo con 240.1. Sul terzo gradino del podio è salito l’uzbeko Vladimir Svechnikov, che ha terminato la finale con 217.6.

Alle spalle di Maldini e Xie Yu si è classificato il sudcoreano Seung Seob So, sesto con 155.5. Settima posizione per lo spagnolo Martin Freije Torneiro con 134.7, mentre l’austriaco Richard Zechmeister ha chiuso ottavo con 113.6.

Monna fuori dalla finale

Giornata più complicata per Paolo Monna, che non è riuscito a qualificarsi per la finale.

L’azzurro ha concluso la prova in sedicesima posizione con il punteggio di 581-19x, restando distante dalle prime otto posizioni.

Più indietro Gabriele Aldo Villani, trentaquattresimo con uno score di 578-16x.

La classifica della finale

Shuaihang Bu – 244.4 Suhyeon Hong – 240.1 Vladimir Svechnikov – 217.6 Federico Nilo Maldini – 198.2 Xie Yu – 176.7 Seung Seob So – 155.5 Martin Freije Torneiro – 134.7 Richard Zechmeister – 113.6

Per Maldini resta un piazzamento importante, anche se il podio è sfumato nella fase decisiva della finale disputata a Hangzhou.