Mondiali di scherma, Di Veroli che rimonta: è già a medaglia

L’azzurro conquista il terzo podio dell’Italia a Hong Kong dopo una straordinaria rimonta nei quarti contro Ryu Matsumoto. Mencarelli decimo e Galassi diciassettesimo nella spada maschile.

Davide Di Veroli regala all’Italia la terza medaglia ai Campionati Mondiali di scherma 2026 di Hong Kong. L’azzurro è approdato alle semifinali della gara individuale di spada maschile ed è quindi già certo di salire sul podio.

Alle ore 12 italiane il ventiquattrenne romano affronterà il giapponese Masaru Yamada per conquistare un posto nella finale per il titolo mondiale.

L’esordio vincente contro Elkord

Il percorso di Di Veroli è cominciato con il successo ottenuto nel primo turno contro il marocchino Elkord.

L’azzurro delle Fiamme Oro si è imposto con il punteggio di 15-12, guadagnando l’accesso al turno successivo.

Di Veroli ha poi superato per 15-13 Schembri, rappresentante delle Isole Vergini, centrando la qualificazione agli ottavi di finale.

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La rimonta contro Bardenet

Negli ottavi Di Veroli ha affrontato il francese Bardenet, riuscendo a ribaltare l’assalto nelle battute conclusive.

Il romano ha piazzato l’allungo decisivo negli ultimi secondi e ha chiuso il confronto sul 14-12, conquistando un posto tra i migliori otto della competizione.

Impresa nei quarti contro Matsumoto

Ancora più emozionante il quarto di finale disputato contro il giapponese Ryu Matsumoto.

Di Veroli si trovava sotto di quattro stoccate quando mancavano appena 21 secondi al termine dell’assalto. L’azzurro è però riuscito a recuperare tutto lo svantaggio e a trascinare il match al minuto supplementare.

Nel momento decisivo ha eseguito la parata e risposta che gli ha consegnato la vittoria per 14-13, la qualificazione alla semifinale e la certezza della medaglia.

Alle 12 la semifinale contro Yamada

Di Veroli tornerà in pedana alle ore 12 italiane per affrontare Masaru Yamada.

Il giapponese rappresenta l’ultimo ostacolo sulla strada verso la finale. L’azzurro proverà a proseguire un cammino già impreziosito da due rimonte e da quattro assalti vinti.

Mencarelli decimo, Galassi diciassettesimo

Si è fermato alle porte dei quarti di finale il percorso di Simone Mencarelli, che ha concluso la prova individuale di spada maschile al decimo posto.

Matteo Galassi ha invece terminato la competizione in diciassettesima posizione.

Battiston la migliore nella sciabola femminile

Nella prova individuale di sciabola femminile, il miglior risultato italiano è stato ottenuto da Michela Battiston, classificatasi undicesima.

Mariella Viale ha chiuso al ventiseiesimo posto, mentre Manuela Spica si è piazzata sessantesima al debutto in un Campionato Mondiale Assoluto.

L’attenzione della scherma italiana è ora rivolta alla semifinale di Di Veroli, già sicuro del podio ma determinato a proseguire la propria corsa verso il titolo mondiale.